人民网北京7月14日电 （记者王连香）据交通运输部科学研究院发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，6月运输生产延续恢复发展态势。

6月中国运输生产指数（CTSI）为183.3点，同比增长20.1%。分结构看，CTSI货运指数为205.2点，同比增长5.2%；货运指数同比增速较5月虽有所放缓，但两年平均增长1.2%、较5月回升0.1个百分点。CTSI客运指数为143.4点，同比增长92.6%。

中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

(责编：王连香、高雷)

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