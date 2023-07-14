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铁路部门：严格落实“防、避、抢”工作要求 确保汛期运输安全

2023年07月14日10:20 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，当前全国即将进入“七下八上”防汛关键期，铁路部门以时时放心不下的责任感，认真做好防洪防汛各项工作，坚决扛起确保汛期铁路运输安全的政治责任。

7月份，针对台风、强对流、强降雨天气多发的实际，铁路部门严格落实“防、避、抢”工作要求，加强与气象、水利、自然资源、应急管理等部门联系，动态掌握上游病险水库、堤坝情况。各级防洪办坚持观云、追雨、识水，及时发布预报预警信息。

铁路部门深化防洪网格化管理，规范巡查看守行为，用好线路安全环境管控平台，充分发挥视频监控作用。各铁路局集团公司加强雨前雨中雨后巡查，根据地质条件细化雨后检查标准，坚持“一场雨一检查”，动态掌握线路及周边环境变化，适时优化重点处所及防控措施，及时发现并消除安全风险隐患。

各专业加强协调联动，工务、机务、车务、调度坚持“四位一体”联防联控，加强信息沟通，合力共保汛期行车安全。机务部门强化对机车乘务员“荣辱一把闸”的意识教育，机车乘务员严格执行汛期行车安全措施，运行中重点把好操纵、瞭望、全程联控关，发现异常情况及时果断采取措施。

铁路部门立足防大汛、抗大险、救大灾，将旅客生命安全作为重中之重，遇到水害险情第一时间将受阻旅客转移至安全处所，做好旅客疏散、转运、安抚和站车秩序维护等工作，坚决防止旅客伤亡事故发生。

(责编：王连香、高雷)
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