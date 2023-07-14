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人民银行回应多家银行下调存款利率：存款利率市场化程度进一步提高

2023年07月14日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年金融统计数据情况。中国人民银行货币政策司司长邹澜在会上表示，国有商业银行和股份制商业银行根据市场供求变化和利率走势，综合考虑自身经营情况，主动下调部分期限存款利率，反映出存款利率市场化调整机制在持续发挥作用，也表明存款利率市场化程度在进一步提高。

邹澜介绍，2022年4月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，引导各银行参考市场利率变化情况，合理调整存款利率水平。在这一机制的引导下，2022年9月，至2023点4月，银行进行了第一轮自主调整存款利率。近几个月来，人民币存款增加较快，市场利率继续降低，而存款定期化、长期化推高银行负债成本，银行净利差已收窄至1.7%附近。

“此次银行主动下调存款利率后，存款利率继续有所降低。2023年6月，活期存款加权平均利率为0.23%，同比下降0.09个百分点，定期存款加权平均利率为2.22%，同比下降的0.12个百分点，这有利于稳定银行负债成本，为降低企业贷款利率创造有利条件，并增强银行支持实体经济的能力和可持续性。同时，在利率自律机制协调下，各类型银行有序调整存款利率，银行存款仍然保持增长，分布也保持基本稳定，有效地维护了良好的竞争秩序。”邹澜说。

他表示，下一步，人民银行将继续深化利率市场化改革，持续发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，指导利率自律机制维护好存款市场竞争秩序，促进稳定银行负债成本，增强金融持续支持实体经济的能力。同时，鼓励商业银行通过柜台销售交易国债和地方政府债券，并为客户出售长期债券提供双边报价，方便客户随时出售变现，增加更多兼顾安全性、收益性和流动性的金融产品选择。

(责编：罗知之、高雷)
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