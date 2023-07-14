人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民银行：宏观经济运行整体呈现回升向好态势

2023年07月14日10:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年金融统计数据情况。中国人民银行副行长刘国强在会上表示，看待宏观经济既要坚持问题导向，也要有系统观念，要看到积极的一面。金融数据回升比较明显，亮点较多，宏观经济运行整体呈现回升向好态势。

具体来看，一是金融支持基建投资继续发挥支撑作用。6月末基础设施业中长期贷款同比增长15.8%，有力支持重大项目建设稳步推进。7399亿元政策性开发性金融工具的资金支付使用比例已超过70%。6月建筑业PMI保持在55%以上的较高区间。

二是居民贷款合理增长、成本稳中有降，助力消费稳步恢复。上半年个人短期消费贷款新增3009亿元，同比多增4019亿元。6月个人住房贷款利率为4.11%，同比下降0.51个百分点。居民大宗消费需求不断释放，线上消费较快增长，服务消费继续回暖。7月以来铁路、航空的暑运客流较2019年同期明显增长。

三是强化对民营小微、制造业等重点领域的精准支持，外贸出口和民企经营仍具一定韧性。6月末，普惠小微贷款余额同比增长26.1%；投向制造业的中长期贷款余额同比增长40.3%。在全球经济复苏动能减弱、世界贸易量负增长的背景下，很多国家出口下降，有的下降幅度比较大，在这种情况下，上半年我国货物出口按人民币计价仍实现正增长，其中民营企业自主品牌出口增长11.5%。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
助力社会信用查询效率提升 商查行业大模型正式落地
　　人民网北京7月14日电 （焦磊）随着人工智能技术不断发展，国内大模型在各大科技公司加速涌现。推动大模型产业化应用，部署建立行业大模型，加速与国内各行业深度融合，已成为我国产业升级的重要举措。…
中汽协：6月汽车销量达262.2万辆 同比增长4.8%
　　人民网北京7月14日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，由于去年同期受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1至6月累计增速较1至5月有所回落。 图片来源：中汽协会数据微信公众号 2023年6月，汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%；2023年1至6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部