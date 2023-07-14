人民网北京7月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年金融统计数据情况。中国人民银行副行长刘国强在会上表示，看待宏观经济既要坚持问题导向，也要有系统观念，要看到积极的一面。金融数据回升比较明显，亮点较多，宏观经济运行整体呈现回升向好态势。

具体来看，一是金融支持基建投资继续发挥支撑作用。6月末基础设施业中长期贷款同比增长15.8%，有力支持重大项目建设稳步推进。7399亿元政策性开发性金融工具的资金支付使用比例已超过70%。6月建筑业PMI保持在55%以上的较高区间。

二是居民贷款合理增长、成本稳中有降，助力消费稳步恢复。上半年个人短期消费贷款新增3009亿元，同比多增4019亿元。6月个人住房贷款利率为4.11%，同比下降0.51个百分点。居民大宗消费需求不断释放，线上消费较快增长，服务消费继续回暖。7月以来铁路、航空的暑运客流较2019年同期明显增长。

三是强化对民营小微、制造业等重点领域的精准支持，外贸出口和民企经营仍具一定韧性。6月末，普惠小微贷款余额同比增长26.1%；投向制造业的中长期贷款余额同比增长40.3%。在全球经济复苏动能减弱、世界贸易量负增长的背景下，很多国家出口下降，有的下降幅度比较大，在这种情况下，上半年我国货物出口按人民币计价仍实现正增长，其中民营企业自主品牌出口增长11.5%。

(责编：罗知之、高雷)

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