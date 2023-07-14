近日，2023全球数字经济大会专题论坛-2023产业互联网创新发展论坛在京举办。会上，“产业互联网平台赋能产业集群伙伴计划”正式启动，国家能源集团、中国飞鹤、广联达等30家企业入选为首批成员单位，涵盖制造互联网、建筑互联网、能源互联网、医疗互联网、农业互联网5个领域。

据悉，2023全球数字经济大会由北京市人民政府、国家发展和改革委员会等部门共同主办。作为大会系列活动之一，2023产业互联网创新发展论坛聚集了政、产、学、研、用各方嘉宾围绕现代化产业体系建设、产业集群数智化转型等全球产业互联网发展热点问题进行了探讨。

为助推数字生态培育和产业集群的高质量发展，北京软件和信息服务业协会会长刁志中发布了《产业互联网平台赋能产业集群发展倡议》。作为倡议内容的一部分，“产业互联网平台赋能产业集群伙伴计划”也随之发布。

飞鹤副总裁冯海龙介绍，数字化转型乳企飞鹤已将数字化运用于生产、研发、流通和服务等各个环节，实现了从挤奶到加工的自动化、一体化、智能化发展，其生产效率、产品品质、品牌口碑都得到提升。他表示：“头部品牌应始终引领新的业务模式，产品上要引领，业务模式上要引领，管理上也要引领，那才可能会持续的成为头部品牌。飞鹤的数智化进阶不仅重塑了企业内部价值链，还在更广阔的范围内，以头部品牌的模范效应带动了整个产业链的提升和成长。”

(责编：曹淼、李源)

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