原标题：中国一汽成立70周年特别报道 丨向百年企业新征程奋进的关键时刻

新华网长春7月12日电 在吉林省长春市东风大街上，“第一汽车制造厂奠基纪念”汉白玉基石连同庄重大气的一汽标志性建筑巍然矗立。

作为中国汽车工业的“长子”，中国第一汽车集团有限公司（以下简称中国一汽）矢志不渝，践行产业报国、工业强国、强大中国汽车产业的初心使命，在砥砺奋进中实现跃迁发展。

7月15日，中国一汽即将迎来成立70周年的重要时刻。“自主掌控关键核心技术”“树立民族汽车品牌”“打造世界一流企业”，一汽锚定百年企业目标，肩负传承强大中国汽车产业的“长子”责任，必将指引和激励新时代一汽人踔厉奋发、勇毅前行，推动中国一汽事业继续向前，创造新的更大辉煌。

高举创新大旗 提升奔向百年品牌驱动力

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。改革创新，百年企业生生不息的秘诀。

时至盛夏，中国一汽五大生产基地机器设备满产运行，一派繁忙，10余万一汽职工干劲十足。

“我们要在电动车领域打造一流的红旗。”中国一汽新能源开发院电驱开发主任王斯博庆幸自己赶上了汽车产业快速发展的好时候。他和团队从零起步，完成了首款245千瓦级别乘用车永磁电驱平台，宣告一汽掌握了豪华电动车高性能电驱系统设计能力。

这是2021年7月1日拍摄的位于吉林省长春市的中国一汽总部大楼。新华社记者 许畅 摄

王斯博感叹，实现这些目标都来源于创新，“无中生有，有中生新。创新，让我们在汽车行业里有了更多‘加速跑’的底气和动力。”

“2023年1月8日，中国一汽发布红旗品牌新能源汽车全球战略，同时，我们也发布了电动平台HME和智能平台HIS两款平台。4月，又发布了混动平台HMP，全面落实红旗‘All in’新能源战略。”一汽研发总院新能源开发院电池开发部部长孙焕丽介绍，目前，搭载电动平台HME技术的红旗新能源车型续驶里程涵盖500公里至1000公里，首款车型拟于11月上市，续驶里程超过800公里。

2021年7月14日，市民在体验红旗E-HS9车型。新华社记者 张建 摄

“电池安全是研发的重中之重。”孙焕丽表示，不论是安全性能、续航能力、耐低温性能的提升，还是对技术的打磨，研发团队最为重视的就是创新。

中国一汽清醒地意识到，想要开成“百年老店”，必须要“武装到牙齿”。面对全球汽车工业的大变革，一汽高举“红旗”，乘风破浪，在创新发展和创建世界一流企业道路上走在前列。

持续推动制造技术创新，全力打造世界领先生产基地。中国一汽建成红旗繁荣工厂等一批现代化、智能化、绿色化标杆工厂，用一流技术打造出高品质产品。红旗繁荣工厂仅用不到14个月时间就完成了从虚拟工厂设计到实际工厂建设的跨越，树立了“创新工厂、智能工厂、环保工厂”的典范，搭建基于5G网络的工业互联网平台，以高品质、柔性智能化制造技术和质量过程保障能力支撑整车产品竞争力；借助合作伙伴在车联网、企业智能（EI）、全球云服务、数据中心等ICT基础设施方面的能力，推动一汽与红旗品牌数字化转型。

今年上半年，一汽新能源汽车增长强劲，同比增长81.8%，是行业增速的1.8倍；海外市场快速突破，同比增长176.5%，是行业增速的2.3倍。

回望中国一汽高质量发展的历程不难发现，在创新中不断传承、在奋进中积极变革，已成为发展主旋律。始终保持技术领先、坚持自主创新，是一汽高速发展的核心竞争力。

硬核技术 夯实百年企业品牌领航硬实力

要成为一家穿越百年周期的企业，改革创新只是成功因素之一。推动汽车工业高质量发展，掌握核心技术是关键。如今，中国一汽正不断攻坚、探索、领航关键核心技术，以数字化、智能化赋能，全力打造世界一流企业。

一汽解放作为商用车行业领导者之一，实现了中重卡销量全球“五连冠”、重卡销量全球“六连冠”。对于取得如此亮眼的成绩单，中国一汽总经理助理、一汽解放党委书记、总经理胡汉杰表示，归根结底是一汽解放始终坚持对关键技术的自主研发。这是一汽解放的核心竞争优势，也是一汽解放屹立行业前端，不被动摇的重要原因。

胡汉杰表示，在“四化一高”（低碳化、信息化、智能化、电动化、高品质）技术战略的指引下，一汽解放不断加速核心技术攻关，持续加强产学研联合创新，着力突破商用车传统和新能源领域的关键核心技术创新、储备和产品化应用，“通过持续不断地创新攻坚、成果转换，一汽解放突破行业领先关键核心技术近70项，产出标准近300项、拥有专利超1500项。”

这是1月31日在吉林长春拍摄的一汽解放智慧物流公司整车物流部停车场内即将转运交付的车辆。新华社记者 许畅 摄

“中国一汽知识产权申请数量质量持续双增长，近三年，一汽累计突破关键核心技术328项，申请软件著作权44件，专利公开量8387件，专利授权量4210件，专利公开量、授权量位列行业第一，其中多项成果打破国外技术垄断，为科技自立自强迈出坚实步伐。”一汽相关负责人表示。

目前，一汽形成了“九院、九部、一全重、一国创”的一体化、高效化、数智化的大研发格局。截至2022年，中国一汽发挥创新协同作用，与头部单位合作建立38个协同创新实验室和5个基础研究实验室，助推企业产业链、供应链的安全可控和整体突破，以先进技术资源的融合汇聚推动汽车技术蓬勃发展。与此同时，一汽迭代发布实施“创新·2030中国一汽阩旗技术发展战略R.Flag1785”，以电动化、智能网联化、造型新锐化等作为技术方向，布局未来技术创新发展路径。围绕树立民族汽车品牌，一汽成立技术（科技）创新委员会，强化集团总部对技术创新的统筹管控，实施重大专项技术攻关计划，着力突破关键核心技术。

此外，中国一汽还加快科技成果转化应用，一大批明星产品投放市场，为中国一汽产品创新、转型升级提供强大技术支撑。目前，红旗L4级自动驾驶车辆已在海南、长沙示范运营，满分通过北京市自动驾驶商运牌照考试；解放J7达到L4级自动驾驶水平，在日照港、苏州高铁新城等固定区域实现商业运营；协同中国航天科技集团有限公司成功研制首辆国产雪车，打破了国外品牌长期垄断中国雪车市场的局面，实现国产雪车“零”的突破。

布局新能源 为百年企业增添新动力

2023年上半年，我国新能源乘用车零售销量308.6万辆，同比增长37.3%，市场整体增速明显，也突显出汽车行业在智能新能源汽车赛道的争夺将日益激烈。

正在跻身世界一流车企的中国一汽紧紧抓住这一赛道，奋勇前行。“一汽正加速产业布局，全力打造以新能源智能汽车产业链为核心链，融新型消费链、智能绿色交通出行链、智慧能源链、新基建链等‘五链’为一体的未来型智慧绿色城市汽车生态系统。”中国一汽相关负责人表示。

2021年3月2日“旗E春城 绿色吉林”项目启动仪式现场展出的红旗新能源出租车。新华社记者 张楠 摄

目前，中国一汽已实现新能源“三电”系统集成技术及控制软硬件技术、轻量化技术、全新百兆以太网总线技术等核心技术突破。未来，中国一汽将聚焦BEV（纯电动）、xHEV（混合动力）、FCV（燃料电池）三条技术路线，主攻锂电、氢能、电驱、电控、充电、高压六大关键核心技术。

中国一汽深知，要想做成百年品牌，就要在战略正确中不断精进。在6月初举行的2023世界动力电池大会上，中国一汽董事、总经理、党委副书记邱现东发表了《打造高质量汽车产业链供应链，共建新时代绿色智能汽车产业生态圈》主题演讲，展现了中国一汽在当前阶段对新能源板块的布局，以及对未来发展趋势的深度洞察与思考。

迎接“双碳”时代，拥抱绿色未来，中国一汽正在抢抓机遇。“中国一汽坚定推进‘All in’新能源战略，全面、全方位、全体系向新能源汽车奋进转型，坚决做到‘两个全部，一个停止’，即未来技术创新投入全部用于新能源汽车，新增产能全部用于新能源汽车，停止传统燃油车技术和产能的新增投入，力争‘一年见效，三年前茅，五年领先’，2025年新能源汽车销量将达到145万辆，其中自主品牌占比超过50%。”邱现东说。

近年来，绿色循环被中国一汽频繁提及，它在产业链层面实现电池全价值链绿色可循环。“一汽已孵化成立富奥智慧电池回收利用公司，已经进入了国家工信部白名单，并自主建立了减碳技术创新及应用平台。基于红旗4S店打造的电池回收服务生态，将持续深化电池回收再利用产业链条，加快形成电池产业循环生态系统。”一汽相关负责人表示。

未来，中国一汽将全速打造高质量汽车产业链、供应链，为共建新时代绿色智能汽车产业生态圈贡献力量。

牢记嘱托 勇当民族汽车品牌的先锋

做强民族汽车品牌，影响中国汽车工业能否在新一轮全球产业变革中实现强大兴盛，更关乎中国一汽的长久发展。

近日，世界品牌实验室(World Brand Lab)发布了2023年《中国500最具价值品牌》分析报告。其中，中国一汽2023年品牌价值4291.57亿元，位居汽车行业第一，连续20年位居中国汽车行业最具价值品牌的榜首；红旗2023年品牌价值1155.29亿元，位居乘用车品牌行业第一；解放2023品牌价值1187.76亿元，位列商用车品牌行业第一。

今年，是一汽成立70周年，也是红旗品牌诞生65周年。“红旗”是一汽战略品牌之一。自1958年创立以来，就成为中国民族汽车高端品牌代表，尤其是2018年新红旗品牌战略发布以来，推出全新产品规划，并在全国建设红旗体验中心，拓展红旗品牌影响力。在“国潮风”的推动下，凭借着大气造型、前瞻技术和优质售后服务等优势，红旗多款新车赢得市场认可，表现犹如一匹“黑马”，销量成绩不断刷新。

“红旗汽车引领新国潮，正与传统文化和现代科技紧密结合，把中国元素融入汽车，让车不仅是代步工具，更成为艺术品。”一汽红旗造型设计院设计师说。

在位于吉林省长春市的一汽红旗繁荣工厂焊装车间内，焊装机器人在生产线上焊接车身（2022年10月17日摄）。新华社记者 颜麟蕴 摄

红旗品牌不仅在过去五年创造了增长65倍的奇迹，更进一步推进了品牌架构的全面升级——以主品牌为统领，“红旗金葵花”“红旗新能源”“红旗节能车”三大子品牌协同发展，奋力迈入跃迁成长新里程。

截至目前，中国一汽资产总额达6077亿元，累计产销汽车超5500万辆，销量规模位居中国汽车行业第一阵营。

时间是最伟大的书写者。中国一汽将继续锚定战略目标，加快打造世界一流企业，向着百年企业的目标勇毅前行。（蒋民）

(责编：董童、李源)

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