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长安汽车：今年1至6月销量121万辆 较去年增长8%

2023年07月14日14:50 | 来源：人民网
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日前，长安汽车发布的2023年1月至6月销量快报显示，上半年累计销量为121万辆，较去年增长8%；长安系中国品牌汽车销量102万辆，同比增长13.4%；自主品牌新能源累计销量17.6万辆，同比增长107.2%；自主品牌海外销量11.6万辆，同比增长14.3%。

从销量来看，长安汽车CS家族销量22.9万辆，轿车系列销量13万辆，UNI序列销量13万辆，长安欧尚销量12万辆，长安凯程销量10万辆，实现新能源与燃油车双线向好。其中，新能源领域再创新高，6月长安汽车自主新能源销量达39734辆，实现同比增长117.5%，环比增长35.7%。深蓝汽车销量达11447辆，第二款产品S7正式启程，深蓝形成良好产品矩阵，产生市场合力；智电iDD家族销量一举破万，欧尚Z6 智电iDD销量7174辆，较上月增幅222%。此外，今年下半年长安汽车将集中推出包括启源首款新车A07、阿维塔E12等在内的多款产品，实现长安汽车品牌电动化转型拓新。

同时，面对燃油车拥有的大客户群体，长安汽车适时进行产品结构调整优化，进行传统燃油产品的升级发展，上半年多个爆款系列车型实现销量领跑。CS家族保持SUV细分市场领先地位，CS75系列销量11.4万辆，CS55系列销量6.5万辆，延续着月均销量过万的表现；UNI序列1月至6月销量达13万，同比增长29.7%，以硬核产品力实现突围；逸动系列销量达到9.2万辆。

据长安汽车相关负责人介绍，作为打造世界一流汽车品牌的重要依托，该集团海外业务快速发展，已连续7年实现销量大幅提升。今年强势按下出海“快进键”，正式发布全球化战略“海纳百川”计划，具体提出五大布局，“四个一”发展目标：海外市场投资突破100亿美元、海外市场年销量突破120万辆、海外业务从业人员突破10000人，将长安汽车打造成世界一流的汽车品牌。

该负责人还表示，长安将逐步布局欧洲、美洲、中东及非洲、亚太、独联体全球五大区域市场，将进入90%以上的全球市场。到2024年，将完成东盟和欧洲两大重点区域市场的进入。针对东盟市场将在泰国投入40亿元，约20万辆产能，布局全球“右舵生产基地”，覆盖澳新、英国、南非等全球右舵产品市场。对于欧洲市场，计划将用2至3年的时间，完成欧洲主要市场的布局。同时，面向未来，该集团将坚定第三次创业——创新创业计划，深入推进新能源“香格里拉”、智能化“北斗天枢”、全球化“海纳百川”三大计划，共同推动“新汽车 新生态”战略全面落地，助力中国现代化产业体系不断健全完善。到2030年，力争实现集团销售500万辆，其中，长安品牌销售400万辆，新能源销售占比60%以上，海外销售占比30%，努力打造并成为具有世界级影响力的中国品牌。

(责编：董童、李源)
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