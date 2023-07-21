人民网北京7月21日电 （记者董童）《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）于7月19日发布。《意见》提出，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。《意见》的出台，引发了广大民营企业家的强烈共鸣，周鸿祎、雷军、程维、马化腾、朱江明等企业家纷纷表示备受鼓舞。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，《意见》围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，对于民营企业坚定信心、轻装上阵、大胆发展，具有重要的激励和指导作用。《意见》对民营经济、民营企业面临的挑战和机遇看得准、看得深，推出的举措针对性强，稳定了大家实现高质量发展的预期。

小米集团创始人、董事长兼CEO雷军提出，《意见》释放出引导民营企业践行新发展理念的明确政策信号，让企业更加坚定了坚守主业、做强实业的决心，增强了自觉走高质量发展之路和为科技现代化作贡献的动力。

“在加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系背景下，民营经济的发展应放在‘加快构建新发展格局、着力推动高质量发展’的大局中，以创新驱动助力高质量发展。”360集团创始人、董事长兼首席执行官周鸿祎表示，《意见》的发布，再次释放了支持民营经济发展壮大的政策信号，不仅有效助力民营企业提振信心、增强活力，也为锚定中国式现代化，推动中国经济在高质量发展轨道上行稳致远积累动能。

滴滴创始人、董事长兼首席执行官程维表示，《意见》从持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度等七个方面提出了31条具体措施。这些措施的出台令人信心振奋，备受鼓舞。同时，《意见》为平台经济的发展指明了方向，对促进民营经济发展壮大作出了新的重要部署，更加坚定了企业发展的底气。

“我们将按照《意见》指明的方向全力以赴，矢志不移坚持高质量发展，持续加大科技创新投入，积极履行社会责任，充分发挥在创造就业、拓展消费、国际竞争等方面的积极作用。未来，我们会继续踏踏实实修炼内功，心无旁骛创新创造，践行新发展理念，坚定不移将企业做大做优做强。”程维说。

零跑科技创始人、董事长朱江明表示，《意见》围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，让民营企业深受鼓舞，大大增加了发展信心。零跑作为科技型智能电动汽车企业，将坚持全域自研，继续扎根新能源实体经济，不断增强在技术、产品、产业链的竞争力。

(责编：董童、高雷)

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