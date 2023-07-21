人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“提振信心，坚定底气”马化腾雷军程维等企业家热议“民营经济31条”

2023年07月21日21:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月21日电 （记者董童）《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）于7月19日发布。《意见》提出，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。《意见》的出台，引发了广大民营企业家的强烈共鸣，周鸿祎、雷军、程维、马化腾、朱江明等企业家纷纷表示备受鼓舞。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，《意见》围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，对于民营企业坚定信心、轻装上阵、大胆发展，具有重要的激励和指导作用。《意见》对民营经济、民营企业面临的挑战和机遇看得准、看得深，推出的举措针对性强，稳定了大家实现高质量发展的预期。

小米集团创始人、董事长兼CEO雷军提出，《意见》释放出引导民营企业践行新发展理念的明确政策信号，让企业更加坚定了坚守主业、做强实业的决心，增强了自觉走高质量发展之路和为科技现代化作贡献的动力。

“在加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系背景下，民营经济的发展应放在‘加快构建新发展格局、着力推动高质量发展’的大局中，以创新驱动助力高质量发展。”360集团创始人、董事长兼首席执行官周鸿祎表示，《意见》的发布，再次释放了支持民营经济发展壮大的政策信号，不仅有效助力民营企业提振信心、增强活力，也为锚定中国式现代化，推动中国经济在高质量发展轨道上行稳致远积累动能。

滴滴创始人、董事长兼首席执行官程维表示，《意见》从持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度等七个方面提出了31条具体措施。这些措施的出台令人信心振奋，备受鼓舞。同时，《意见》为平台经济的发展指明了方向，对促进民营经济发展壮大作出了新的重要部署，更加坚定了企业发展的底气。

“我们将按照《意见》指明的方向全力以赴，矢志不移坚持高质量发展，持续加大科技创新投入，积极履行社会责任，充分发挥在创造就业、拓展消费、国际竞争等方面的积极作用。未来，我们会继续踏踏实实修炼内功，心无旁骛创新创造，践行新发展理念，坚定不移将企业做大做优做强。”程维说。

零跑科技创始人、董事长朱江明表示，《意见》围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，让民营企业深受鼓舞，大大增加了发展信心。零跑作为科技型智能电动汽车企业，将坚持全域自研，继续扎根新能源实体经济，不断增强在技术、产品、产业链的竞争力。

(责编：董童、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在京举行
　　人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式现场采访团队合影。人民网记者 翁奇羽摄 人民网北京7月21日电 （记者夏晓伦、许维娜）21日上午，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。…
上半年农业农村经济总体运行平稳 粮食丰收有基础
　　人民网北京7月21日电 （记者李栋）夏粮产量2923亿斤，产量居历史第二高位；“菜篮子”产品供给充裕；农民就业增收渠道不断拓宽…… 7月21日，国新办举行新闻发布会，介绍上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，今年以来，农业农村部狠抓生产保供给，巩固成果守底线，统筹协调促振兴，多措并举增收入，上半年农业农村经济运行总体平稳。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部