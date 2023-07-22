周人杰

科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。7月20日，习近平总书记给“科学与中国”院士专家代表回信，肯定他们“广泛传播科学知识、弘扬科学精神，在推动科学普及上发挥了很好的作用”，勉励他们“继续发扬科学报国的光荣传统，带动更多科技工作者支持和参与科普事业”“为实现高水平科技自立自强、推进中国式现代化不断作出新贡献”。

播撒热爱科学的种子、点燃崇尚科学的热情，离不开科普工作。中国流动科技馆项目、科普大篷车项目，累计服务公众超过5亿人次，把科学的种子播撒山乡。江苏南京市鼓楼区在社区开办“科普大学”和“一街一特”微科普馆，为市民打造沉浸式科普阵地。实践告诉我们，发挥广大科技工作者的优势和专长，不断丰富科普的内容和形式，将更好激发青少年崇尚科学、探索未知的兴趣，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

在强国建设、民族复兴的新征程上，加强国家科普能力建设，广泛传播科学知识、弘扬科学精神，促进全民科学素质的提高，一定能使蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放，为推进中国式现代化凝聚起强大的创新力量。

《 人民日报 》（ 2023年07月22日 01 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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