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京杭运河杭州段二通道正式通航

2023年07月22日08:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月21日电  （记者韩鑫）近日，由中交二航局参建的京杭运河杭州段二通道正式通航。京杭运河航道等级达到三级，千吨级船舶可从山东顺水而下直达杭州，通过二通道进入钱塘江，打通了浙江内河千吨级航道网的关键堵点。

　　京杭运河杭州段二通道由新开挖航道段和八堡船闸段组成，全长26.4公里，总投资167.7亿元，自2017年12月开工，于今年6月全线建成。八堡船闸双线合计设计年单向通过能力为4200万吨，是继京杭大运河三堡船闸之后，第二个连接京杭大运河和钱塘江的水上枢纽。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月22日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)
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