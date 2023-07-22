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“车谷”的故事

蒋子龙
2023年07月22日08:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　何谓“车谷”？

　　单讲“车”不难理解，现代社会生活节奏的急速加快，就有赖于汽车的普及，火车甚至被“高铁”所替代。“谷”字更好解读，是庄稼和粮食的总称。但是，将“车”和“谷”本是风马牛不相及的两个字联系起来，而且是“中国车谷”，就是一篇大故事了。这是国家级的武汉经济技术开发区的代称。

　　我去过不少开发区，在我见过的开发区里，“中国车谷”可能是最大的了。首先是地域广阔，一般人或许想象不出500平方公里是个怎样的概念？我可以说得形象一点：怀拥长江、汉江，两江交汇于市境中央，并接纳南北支流入汇，众多大小湖泊镶嵌于大江两侧，通江达海。开发区位居长江经济带的核心区。

　　“大江大湖大武汉，一城秀水半城山”。在民间，人们似乎只在两个城市的前面喜欢加上个“大”字，即上海和武汉。后者又地处中国腹地，北依中原，南及湖广，西达巴蜀，东连皖赣，九省通衢。这样的地理位置，其重要性不言而喻。

　　武汉经济技术开发区的资源之丰富，可谓得天独厚。再加上自清末汉口开埠，引进西方工业技术，开办工厂，至今已经打下了雄厚的工业制造基础，在这里形成世界级汽车产业群、成为“中国车谷”，是顺理成章的事。

　　这里有东风、神龙、东风本田等五大汽车公司总部，有13家整车生产厂，500家汽车零部件生产厂……说这些数字，对没有在大企业工作过的人也许留不下什么印象，还是讲一点个人的具体感受吧。半个世纪前我工作的6000吨水压机车间，1万多平方米，在当时算是机械行业最敞亮阔大的厂房了。当我走进近7万多平方米的东风本田装配车间，第一感觉是进入了轿车王国，这还只是“车谷”的一角，可见此“谷”之大。

　　总装车间的每一条生产线，有3里地长，像一节节缓缓移动的加长列车。轿车的一副框架上线，像站台列车员一样的工人陆续往轿车框架上安装零件，框架移动到生产线的末端，变成一辆辆漂亮的轿车，由工人开走，进行出厂前的各项测试。只这一个厂，去年便销售65万辆轿车，营业收入1036亿元。能有这般成绩，厉害吧！

　　我们每天都要路过开发区的东风路，在路西有一个不知是哪家汽车厂的销售场，以白色为主掺杂了一些其他颜色的轿车，摆出了一个相当于几个足球场大的方阵。这真是“车谷”啊！车如谷粒，停车场变成晒谷场。在四月天，汽车的色彩映天曜日，一片光华，美好而令人振奋。

　　车阵中央有一条大道，一辆辆多轮双层的大拖车依次驶进车阵，大拖车上下两层各装6辆或8辆新轿车，大车驮小车，又驶出车阵，分赴各地。难怪有人说，“中国车谷”不仅是造车基地，还是购车胜地”。

　　这里能成为“中国车谷”，似乎还有一种历史渊源。在黄帝故里具茨山的岩画上，有明显的车形符号，与甲骨文中的“车”字相似。《古史考》载：“黄帝作车，引重致远”。足见在上古时代，先民已经跟着黄帝掌握了造车技术，“横木为轩，直木为辕”。所以，黄帝名“轩辕”。武汉开发区里还有幽静而丰富的轩辕书社，以及博物馆、图书馆、书店等等，可见“车谷”人对承接历史文化传统的需求和兴趣。

　　武汉经济技术开发区之所以让人觉得大得出奇，当然不只是生产汽车，还有电子电器、新能源、新材料、生物医药等优势产业……这都不足为奇，像这样地处中国经济地理“心脏”的开发区，自然要有高精尖的产业群和成熟的现代科学技术。令我感到新奇的是开发区里竟然还有2400公顷湿地，号称“长江口袋湿地”。

　　长江自八百里洞庭奔腾而出，进入洪湖地域陡然转头向西北，而后在武湖又转向东北，再奔东南，兜来转去在武汉经济技术开发区形成了一个大口袋般的湾，即簰洲湾。于是还造就了口袋外面的武湖、沉湖等湿地。从开发区的繁华中心去口袋湿地，要经过一大片江汉平原，土地肥得真是插根棍儿就能发芽。春麦已经抽穗，绿得冒油，麦株极密，挤成一片片厚实的绿绒毯，一般的风都无法鼓起麦浪。

　　穿过田野的是一条笔直的柏油路，路两旁是整齐而密集的杉树，树干笔直地插入云空，多是粗如一抱，细的也有两掐，从底部到树梢，长满长长的枝条，大枝条上又有无数细密的枝叶，植物学家给它起了个非常形象的名字：落羽杉。确是一身羽毛，护卫着柏油大道，使其变成一条长长的胡同。

　　出了胡同还要走很长一段路，才到达长江河口的湿地原野。这里与开发区的产业密集地，是两个完全不同的世界。这里一派野趣，水面开阔，草色冥冥。踏进湿地，野棘勾衣，脚下、路边随处都是繁盛的野花。大片的江苇密集而精壮，粗的竟像高粱杆，苇叶宽大，是端午节包粽子的好材料。芦苇丛中藏着许多北方叫“呱呱叽”的鸟，如交响乐一般地鸣唱着，与远处的蛙声相呼应。受到惊扰，鸟儿像箭一样从苇丛中射出，在空中划个半圆又迅疾地钻进苇丛……

　　天地有大美，而大美非景，自然而然，便成奇绝。是长江洄流湾，形成这典型的平原洪泛湿地，环境独特，不可复制。江河交汇、湖泊相连的滩涂，为长江生物多样性提供了繁衍生息的温床，湿地也是武汉重要的生态屏障。老子说“上善若水”，水大美大善。

　　若要感受武汉经济技术开发区的历史文化血脉，需乘船到江面上去。古老而又生命力强健的长江穿境而过，可想而知这里是历史绕不过去的地方，来到这里是一定要重温精彩的历史故事。

　　船行若风，开波鼓浪，两岸或迭岫层峦，或草木葳蕤。迎着夕照，岸边苍茫的纱帽山，远看确是状若纱帽。此山相传因大禹的后人“禹青飞帽堵水”而得名，后来却成为赤壁之战的主战场。《万历汉阳府志》载：“旧传周瑜遣黄盖领百人诈降曹操，因其不备而掩之”。即火烧赤壁，创造了千古传诵的以少胜多的战例。

　　设法山，山体众多，林木葱茏，河网密布，山环水绕与壁立于长江北岸的大、小军山，形成天然的三角之势，为兵家要地，诸葛亮曾屯兵于此。

　　赤壁之战中最重要的三条计策，均在此处设计：周瑜利用蒋干过江当说客，设“反间计”，杀了曹操的水军将领蔡瑁、张允；诸葛亮与庞统在此筹划了“连环计”，让曹操链锁战船，后来的黄盖才得以用火攻得手；诸葛亮在设法山成就了“草船借箭”的奇功，一夜之间送给周瑜十万狼牙。

　　而今在大、小军山与设法山三山环绕的三国古战场上，还留有诸葛亮借东风的“祭风台”，助黄盖成就大功的“擂鼓墩”……我们的船，也在三国的历史故事中流连忘返，仿佛赤壁之战的风烟，还余绪袅袅，低回不已。

　　在武汉经济技术开发区，现代科技和经济文化，与本地的历史文化、长江地域文化，极其自然地融合为一体。有人总结为：“上苍垂青，地利天然，历史悠久。”而文化是精神的血脉，是经济发展深层而持久的动力。

　　这正是武汉经济技术开发区让人感到特别大的原因，不只是地域广阔，还因其文化的丰富。也正是文化，在选择适合自己的经济。

(责编：乔业琼、陈键)
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