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长安汽车荣获J.D. Power“2023中国销售服务满意度”自主品牌第一

2023年07月22日08:44 | 来源：国际在线
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原标题：长安汽车荣获J.D. Power“2023中国销售服务满意度”自主品牌第一

7月20日，J.D.Power（君迪）发布“2023中国销售服务满意度（SSI）”报告，长安汽车排名自主品牌第一。一直以来，长安汽车坚守一切以用户为中心，在向智能低碳出行科技公司转型以来，践行“一号工程”，坚定客户经营战略，用户满意度与服务质量得到了持续优化与进阶，近3年来实现了销售服务满意度进阶的三连跳，终于斩获2023自主品牌销售服务满意度第一。

作为全球权威的消费者洞察与市场研究机构，J.D.Power以独立性、客观性著称，其中国销售服务满意度（SSI）报告，对消费者购车具有充分的指导和参考意义。此次，长安汽车获得自主品牌销售服务满意度第一，充分印证其在销售服务领域的精耕细作获得消费者认可和信赖。与此同时，长安汽车“产品+服务”并重发展，已经连续两年荣膺J.D.Power中国新车质量研究（IQS）中国品牌第一。J.D.Power双料第一，进一步助推了长安汽车的转型跃迁升级。

伙伴协同 多管齐下：践行“一号工程” 升级“五大承诺”

长安汽车历来重视客户服务，早在2017年开启“第三次创业-创新创业计划”之时，就提出了“从服务客户向经营客户转型”的举措，将“经营客户”作为向智能低碳出行科技公司转型的关键战略支点。6年来，长安汽车服务体验大幅提升，通过深入洞察客户需求，以客户愉悦为价值核心，先后通过全天候24小时服务、建立会员体系、强化粉丝互动、客户生态圈构建等举措，不断提升客户愉悦体验，与客户一起创造价值、分享价值。

2019年，长安汽车第四届粉丝盛典上，向用户作出“诚信服务五大承诺”。2020年，将“客户经营”作为第一能力、第一要务、第一工程。对此，长安汽车启动了天字“一号工程”——客户服务工程，并升级了“诚信服务五大承诺4.0”，为每一位客户提供“更透明、更快捷、更专业、更安心、更暖心”的服务，保障每一位长安车主的切身利益。此外，长安汽车顺应新消费发展趋势，推出UNI Service全新服务品牌，覆盖用户看车、购车及用车的全生命周期，打造线上线下无缝沟通的全新服务业态。

长安汽车坚信“用户终将选择那些选择了用户的品牌”，为了深入推进“一号工程”全面落实客户经营战略，长安汽车对内提升全员客户意识，对外传递品牌与客户伙伴关系。在2022年长安汽车粉丝盛典上，正式发布全新用户品牌“伙伴+”，标志着用户战略再升级，收获了越来越多的“长安FAN”，长安用户已近2500万。

当然，除了得到J.D.Power等权威机构的认可，长安汽车内部也有一套严格的评价考核标准。2023年上半年，客户满意度投诉、直评指标全面达成，同比持续改善，“一号工程”六期专项攻坚项目均达成120%奋斗目标，实现JD.Power销售服务满意度连续六年上升，并一举斩获车质网2022年度售后服务标杆品牌，行业地位不断提升。

“质”“量”齐升 实力领跑 向世界级中国品牌迈进

事实上，消费者的好评与青睐离不开产品品质与科技创新的进阶。长安汽车始终坚持技术创新引领，坚持自主研发，持续打造世界一流研发实力，并取得创新技术的丰硕成果，现已建成“六国十地”全球协同研发格局，拥有来自全球30个国家的工程技术人员1.7万余人，具备整车、底盘、发动机、变速器等完全自主开发能力，并成立试验验证体系CA-TVS，保障用户品质用车。

在创新技术的加持下，长安汽车不仅取得了销售服务满意度第一，同时在新车销量上同样成绩优异。今年上半年，长安汽车取得了121万辆的好成绩，已经连续三年实现半年销量破百万，其中中国品牌汽车累计销量102万辆，同比增长13.4%。更为亮眼的是，自主品牌新能源累计销量17.6万辆，同比大增107.2%；自主品牌海外销量11.6万辆，同比增长14.3%。可以说，长安汽车通过持续精进自主，乘势进阶新能源，加磅开拓海外，实现了“质”“量”齐升，不仅多个爆款系列车型实现销量领跑，还让用户的美誉度持续提升，长安汽车品牌实现向上向新。

技术为先、品质为先、服务为先，长安汽车已经镌刻于企业基因之中。近年在电动电气化转型道路上，长安汽车在品牌、产品、创新、技术、服务等各个维度都取得了令人瞩目的成绩，此次J.D. Power在销售满意度的胜出，正是赢得了用户的认可和专业的肯定，也是转型升级成效的最好印证。相信未来，长安汽车在向世界级汽车品牌迈进的道路上会走得更快、更稳、更远。

(责编：董童、李源)
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