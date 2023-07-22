原标题：科技支撑耕地保护和盐碱地综合改造利用

7月20日下午，习近平总书记主持召开中央财经委员会第二次会议，研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题。会议审议通过了《关于推动盐碱地综合利用的指导意见》。

我国有约15亿亩盐碱地，其中约5亿亩具有开发利用潜力。如果能唤醒这一“沉睡”的后备耕地资源，用好耕地存量，提高土地增量，将显著实现耕地资源扩容、提质、增效。

“现有盐碱耕地的综合治理是我国粮食产能提升的潜力所在。立足新发展阶段，统筹推进盐碱地的粮田化改良、适生品种创新、数字信息化建设，将形成提高粮食生产能力的新增量，有力支撑我国‘谷物基本自给、口粮绝对安全’的粮食安全新战略。”21日，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所所长吴文斌在接受科技日报记者采访时表示。

重塑土壤结构，高效改良盐碱地

“目前盐碱地改良措施包括农业技术措施、农田水利措施、化学改良措施和生物改良措施等。”中国农业大学资源与环境学院教授胡树文告诉记者。

几十年来，中国农业大学几代人积极投身到我国盐碱地改良事业中，创建了“重塑土壤结构，高效改良盐碱地”的领先技术模式，广泛服务于东北苏打盐碱地、华东滨海盐碱地，以及内陆干旱盐碱地的改良提产工作中，实现了当年改良、当年高产、多年稳产的优异效果。

“新技术、新模式的推广得到了国家政策和社会资本的广泛支持。吉林省松原市正开展专项债支持盐碱地改良利用；山西省朔州市因地制宜，盘活盐碱地资源，为地方发展注入活力；江苏省盐城市积极对接中国农业大学重塑土壤结构新技术，探索沿海滩涂盐碱化耕地大豆增产模式。”胡树文说。

近年来我国加大高标准农田建设力度，但土壤改良仍是高标准农田建设的短板。胡树文建议，加大高标准农田建设中土壤改良部分的投入占比，促进盐碱地改良达到当年改良、当年见效，有力地提升粮食产能。

转变育种观念，选育耐盐碱植物

2021年10月21日，习近平总书记在黄河三角洲农业高新技术产业示范区考察调研时强调，转变育种观念，由治理盐碱地适应作物向选育耐盐碱植物适应盐碱地转变。

近些年，我国农业科研单位、企业先后开展了盐碱地改良技术研究和耐盐碱植物品种筛选及育种推广工作，取得了积极进展。

今年6月2日，在江苏省东台市盐碱地种植的200亩连片油菜新品种“中油杂501”，机收实产达323.87公斤/亩，亩产油量约163.17公斤，比当地油菜平均单产增加59.5%，比当地油菜平均亩产油量增加82.7%，刷新了盐碱地油菜高产纪录。“中油杂501”正是中国农科院油料作物研究所王汉中院士团队历经10年攻关选育而成的优势品种。

自2017年起，我国在盐碱地的主要区域开展了水稻、小麦、大豆等作物的耐盐碱品种试验，先后推出了一大批水稻、小麦耐盐碱品种。

“截至目前，我国已累计试验各种耐盐碱品种200多个，审定8个水稻耐盐碱品种和4个耐盐碱小麦品种，水稻新品种在土壤含盐量0.3%条件下亩产可达575公斤，小麦新品种在土壤含盐量0.4%条件下亩产可达690公斤。总的来看，我国耐盐碱品种试验审定已经初见成效。”全国农业技术推广服务中心副主任刘信指出。

盐碱地开发利用任重道远。刘信指出，要因地制宜制定品种试验方案、完善品种审定标准，充分发挥品种审定“指挥棒”作用，引导耐盐碱品种创新方向。同时，要做好耐盐碱品种选育示范区域布局，加大耐盐碱品种筛选力度，进一步优化耐盐碱品种评价标准，为盐碱地产能提升提供优良种源保障。

面向未来，吴文斌建议，创新科技组织体制，依托国家盐碱地综合利用技术创新中心和国家盐碱地农业科技创新联盟两大国家级平台，整合我国盐碱地领域优势科技力量和产业资源，构建基于重点平台打造、研究网络布局、重大任务攻关和特色产业引导的一体化科技攻关研发模式，推动我国盐碱地综合利用、产能提升和产业发展的关键技术创新、成果转化，科技创新、产业创新协同，实现我国盐碱地生态保护和高质量发展。（记者 马爱平）

(责编：乔业琼、陈键)

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