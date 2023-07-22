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第三届中国汽车质量技术大会在吉林长春举办

2023年07月22日11:39 | 来源：人民网
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人民网北京7月22日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会获悉，20日，第三届中国汽车质量技术大会在吉林省长春市举办。

图为大会现场。受访方供图

图为大会现场。受访方供图

会上，国家市场监督管理总局副司长李春江表示，总局将围绕汽车及相关零部件安全的质量管理，不断完善质量认证制度体系，发挥质量认证“保底线”和“拉高线”的作用，为汽车产业高质量发展提供优质的质量信任传递。

中国消费品质量安全促进会理事长张沁荣表示，在中国汽车工业70周年开启新程之际召开行业质量交流大会，意义重大，影响深远。在新形势下，消费者的汽车质量安全意识不断提升，汽车安全问题越来越被广泛关注。中消会要发挥行业组织的桥梁纽带作用，凝心聚力，共同推动汽车质量安全共治。汽车企业要履职尽责，全面提升汽车质量安全水平，并主动创新，不断增加汽车质量发展实力。

吉林省人民政府副秘书长许才山表示，将在质量安全领域，推动一汽集团及其配套企业与全省国家重点实验室、国家企业技术中心、国家检验检测中心等“国家队”院所开展产学研协同，加快新技术新工艺新材料新标准研发应用。

中国一汽党委常委、副总经理刘亦功表示，中国一汽大力实施“质量制胜”战略，以用户为中心，以高科技、高安全、高可靠、高健康、高舒适、高体验为关键，全力打造极致精湛产品。中国一汽将以此次大会为契机，聚焦新形势下汽车安全质量管理课题，深入交流、互学互鉴，研判新趋势、碰撞新思维，凝聚新共识、拓展新合作，探索新路径、实现新突破。

(责编：乔业琼、高雷)
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