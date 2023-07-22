人民网北京7月22日电 （记者孙博洋）7月20日，市场监管总局召开了“企业商业秘密保护能力提升服务月”（以下简称“服务月”）新闻发布会。会上市场监管总局以及部分地方市场监管局负责人对“服务月”进展相关情况进行了介绍。

今年6月，市场监管总局在全国范围内部署开展首届“企业商业秘密保护能力提升服务月”活动。会上，市场监管总局价监竞争局一级巡视员杨洪丰表示，“服务月”开展以来，各地市场监管部门高度重视，精心组织，通过形式多样的活动、切实有效的举措，推动“服务月”活动走深走实，取得了良好成效。主要体现在以下四个方面：

一是大兴调查研究之风，深入企业了解需求。活动期间，各地市场监管部门实地调研走访企业30477家，发放调查问卷10万余份，收集企业对加强商业秘密保护的意见建议7388条，研究形成商业秘密保护报告、信息507篇，为深入分析我国商业秘密保护面临的形势和挑战，找准促进企业创新发展、优化区域营商环境的落脚点和发力点奠定了基础。

二是广泛普及政策法规，营造良好社会氛围。。活动期间，各地市场监管部门共开展线上线下专题宣传活动6810场次，有7.5万家企业、21万人次参与，发放各类宣传材料54万余份；编发新闻报道1701篇，其中，中央媒体报道53篇。通过灵活多样的宣传活动，积极营造尊重商业秘密、遵守商业道德的良好社会氛围。

三是精准开展行政指导，有效提升保护能力。活动期间，各地市场监管部门共召开企业商业秘密保护座谈会、行政指导会4655场次，2.6万家企业参与；开展各类能力提升培训活动2398场次，有4.1万家企业、近10万人次参加培训。通过密集、精准的指导培训，企业商业秘密保护主体意识进一步增强，自我保护能力得到有效提升。

四是加大侵权打击力度，切实维护企业权益。活动期间，各地市场监管部门共协调解决企业商业秘密保护诉求和困难2102个，帮助企业“解创新之忧、纾发展之患”，切实维护企业合法权益。总局发布侵犯商业秘密典型案例5件，各地发布典型案例388件，充分发挥以案释法作用，形成强保护、强监管的震慑力。

(责编：乔业琼、高雷)

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