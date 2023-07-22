中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄。受访者供图

人民网北京7月22日电 （记者孙博洋）近日，中国—东盟打击侵权假冒合作发展论坛在广西壮族自治区梧州市举办。论坛上，中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄表示，打击侵权假冒、保护创新创造，需要充分发挥社会各界的合力，健全共治共享机制，形成多元一体的社会共治格局。

赵陕雄介绍，30年余年征程，“中国质量万里行”见证了中国打假的历程和成就。数据显示，通过有力打击、有效整治重要民生商品的假冒伪劣违法行为，“十三五”期间，百城消费者满意度从71.8分提高到79.3分，知识产权保护社会满意度从72.38分提高到80.05分。

他表示，打击侵权假冒为“讲好中国质量故事”开辟了一条崭新的道路，越来越多的“中国品牌”正在走向世界，越来越多的“创新创造”成为中国国际形象的亮丽名片。

进入新时代，质量越发受到人们关注。赵陕雄表示，中国质量万里行促进会将切实发挥桥梁和纽带作用，奋力走好新时代的高质量万里行，在新起点新征程上，迈出新步伐，实现新跨越。具体体现在以下六个方面：

一是积极服务执法打假，全力开展质量问题线索摸排。如加大力度对关系国计民生的假冒伪劣问题产品开展专项行动，大力开展网购平台打假维权行动等。

二是大力推进普法宣传，广泛开展质量诚信主题活动。如持续举办以“共创高质量 共享大市场”为主题的3.15活动、质量诚信万里行主题活动，针对服务领域的假冒伪劣现象，推动会员企业做出诚信服务八项承诺等。

三是着力促进质量提升，精准开展质量状况监测评价。如受有关部门委托，先后对全国31个省（自治区、直辖市）的汽车4S店、家政、在线教育等重点生活性服务业开展服务质量监测，联合中华全国供销总社，对全国31个省（自治区、直辖市）的农业生产托管服务等生产性服务业重点领域开展质量监测等。

四是持续推动合规建设，深入开展假劣治理制度研究。如先后完成“惩罚性赔偿制度研究”“职业打假人研究”“市场监管总局行政复议办案规程与法律文书范本的编制”等一系列质量法治课题研究项目，还组织专家团队先后制定发布《汽车售后服务质量诚信评定规范》《家用电器售后服务质量诚信评定规范》等一系列诚信建设相关团体标准，开展企业合规普法宣传等。

五是有效服务产品创新，扎实开展“真金火炼”随机抽检。抽检活动围绕企业产品创新需求，借鉴国际经验做法，秉持自愿申请、客观公正、透明公开、动态调整、诚实信用等原则，从市场上随机抽取样品，随机确定检测机构，对样品相关指标进行检测，以权威第三方公正检验结果，验证企业产品质量是否过硬，为企业的创新创造开拓良好市场环境。

六是认真受理投诉举报，切实维护广大消费者和企业合法权益。2017年以来，共受理投诉举报2887件，妥善解决2358件。

(责编：乔业琼、高雷)

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