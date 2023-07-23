新华社北京7月22日电题：我国自主培育白羽肉鸡品种加快走向市场

新华社记者于文静、丁静

近期，北京市华都峪口禽业有限责任公司自主培育的1.55万只“京红1号”高产蛋鸡和1000只“沃德188”快大型白羽肉鸡父母代种鸡，经北京海关检疫合格运抵坦桑尼亚。

农业农村部有关司局负责人表示，我国自主培育种鸡首次出口坦桑尼亚，意味着国产畜禽品种进入国际市场迈出了关键一步，对进一步增强行业信心、促进畜禽种业高质量发展具有重要意义。

据了解，2009年以来，北京市华都峪口禽业有限责任公司先后培育了“京红1号”“京粉1号”等具有国际领先水平的高产蛋鸡配套系，2021年又培育出“沃德188”快大型白羽肉鸡配套系，性能与国际先进水平不相上下、各有千秋。

“最初时候所有技术人员都住在原种场，每天到鸡舍观察，测定记录鸡的各项性能。就这样一直坚持做了约十年，终于自主培育出了高产蛋鸡品种。如今我们核心育种场的每只鸡都有数字化的‘身份证’，相关性能数据可以自动上传到智能育种管理系统。”峪口禽业品种研发中心主任李光奇说。

“我们用了十年时间把蛋鸡市场占有率做到50%以上，努力引领行业企业共同发展壮大，为推动从种业大国到种业强国的转变做出积极贡献。”峪口禽业研究院执行院院长樊世杰说，种源好不好，最终要体现在市场竞争力，要坚定目标、久久为功。

峪口禽业的发展是近年来我国白羽肉鸡、蛋鸡等种源自主培育的缩影。

我国白羽肉鸡产业经历了近40年的发展历程，约占全国鸡肉总量的58%。2021年我国白羽肉鸡屠宰量65亿只，产肉量1430万吨，但种源长期依赖进口。2021年底，“圣泽901”“广明2号”“沃德188”三个自主培育白羽肉鸡新品种通过国家审定，结束了种源全部依赖进口的被动局面。

据了解，国家畜禽遗传资源委员会审定通过了福建圣泽生物科技发展有限公司、东北农业大学和福建圣农发展股份有限公司联合培育的“圣泽901”，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所和广东佛山市新广农牧有限公司联合培育的“广明2号”，北京市华都峪口禽业有限责任公司、中国农业大学和思玛特（北京）食品有限公司联合培育的“沃德188”品种。

据悉，这三个白羽肉鸡品种的特点是体型大、生长速度快、饲料转化率高，适合生产分割鸡肉，方便制作快餐、团餐及深加工制品。

“这是我国畜禽企业与科研机构在国家有关方面支持下，十余年深度融合、协同创新的初步成果，表明我国畜禽育种迈出重要一步，对于确保我国禽肉稳产保供具有重要意义。”农业农村部有关司局负责人表示。

据了解，通过加快成果转化应用，目前我国自主培育高产蛋鸡、白羽肉鸡品种在国内市场份额分别超过70%、15%。

这位负责人表示，从畜禽育种科学规律看，品种性能提升是一个持续精进的过程。农业农村部将会同有关方面深入落实中央种业振兴行动部署，加紧种源关键核心技术攻关，夯实种质资源基础，用好现代生物技术，加强种源疫病净化，完善商业化育种体系，加快产业化应用。

同时，农业农村部将会同海关总署等有关部门加大支持力度，引导优势种鸡企业有序“走出去”，深化种业国际交流合作，塑造国产种鸡品牌。

据了解，农业农村部印发《关于加快自主培育白羽肉鸡品种推广应用工作的通知》。通知要求，将白羽肉鸡优势企业纳入国家畜禽种业企业阵型，引导资源、技术、人才、资本等要素向优势企业集聚。各地要把自主培育白羽肉鸡品种推广应用作为实施种业振兴行动的重要任务，结合实际出台针对性扶持政策。

通知提出，坚持市场导向，创新合作机制，建立健全品种选育提高、良种扩繁推广、肉鸡养殖加工、终端产品销售等全产业链体系。促进上下游企业对接合作，提升品种市场占有率。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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