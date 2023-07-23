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海关总署部署开展严防外来物种入侵三年专项行动

2023年07月23日05:14 | 来源：央视网
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央视网消息：据海关发布微信公众号消息，海关总署从即日起在全国范围内集中统一开展为期三年的严防外来物种入侵专项行动。

近年来，随着国际贸易的快速发展和人员往来的日益频繁，境外物种传入途径不断增多，传入风险持续加大，仅今年上半年，全国海关从进境寄递、携带物品中累计截获禁止进境活体动植物1405种，其中包括巨人蜈蚣、野蛮收获蚁、斑纹蝾螈等我国尚无自然分布的动植物599种，并成功打掉多个非法引进“异宠”的犯罪团伙，外来物种入侵防控形势依然严峻复杂。

此次开展专项行动，旨在进一步落实总体国家安全观，强化口岸检疫查验，严厉打击违规违法行为，筑牢口岸检疫防线，严防外来物种跨境入侵，保护我国生态安全和生物多样性。

根据专项行动方案，海关将不断健全国门生物安全预警防控体系，加强先进技术和智能化装备应用，加大对可能传带外来物种风险的分析研判和检疫查验，依法惩治违规引进、携带、寄递、走私外来物种的行为，推动查办一批涉嫌走私、妨害动植物检疫、非法引进外来入侵物种等违法犯罪行为和典型案件。情节严重的，将依照《刑法》《生物安全法》追究相应法律责任。同时，海关总署还将继续加强与相关部门单位协调配合和执法协作，着力提升防控合力和行动成效。

海关总署相关负责人表示，坚决防范外来物种通过口岸跨境入侵，坚决筑牢国门生物安全屏障，为全面推进美丽中国建设、加快推进人与自然和谐共生的现代化贡献海关力量。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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