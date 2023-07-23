在天津长芦化工新材料公司，工人实时监控生产设备数据。新华社记者 孙凡越 摄

新华社天津7月22日电（记者刘惟真）正值夏日，位于渤海之滨的天津长芦海晶集团有限公司所属天津市长芦化工新材料有限公司内一片热火朝天景象。工人们正实时监控设备数据，紧锣密鼓地生产全氟聚醚、氢氟醚等订单产品。

立足“全国先进制造研发基地”定位，化学原料和化学制品制造业是天津的传统优势之一。“今年是‘订单撵着生产跑’，目前生产装置满负荷运行，订单需求十分旺盛。”看着一批批化工新材料源源不断下线，该公司总经理白智勇感慨道。

刚过“一周岁生日”，这家年轻的化工企业已有了新的畅想。白智勇介绍，近期公司还准备再推进6个创新成果的产业转化工作，二期项目也在筹备之中。“项目建成后，产值预计将达到目前的8到10倍。”

中国国家统计局最新发布的数据显示，今年上半年，规模以上工业增加值同比增长3.8%，增速较一季度加快0.8个百分点；高技术产业投资增长12.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.8%、13.9%。

今年以来，中国产业发展势头不减，高技术制造业持续较快增长，实体经济发展根基更加稳固。

“随着市场需求逐步恢复，做优做强实体经济、促进产业转型升级的各项措施显效，工业生产总体保持平稳增长，结构在优化，新动能在逐步壮大，发展质量稳步提升。”国家统计局国民经济综合统计司司长付凌晖说。

在天津爱思达航天科技股份有限公司，工人生产航空航天类部件。新华社记者 孙凡越 摄

透过中国北方工业重镇天津的一处处生产场景，可以一窥中国实体经济稳中有进、韧性更强的发展面貌。

作为中国工业产业体系最完备的城市之一，制造业始终是天津的战略优势与坚强支撑。飞鸽自行车、海鸥牌手表、牡丹牌缝纫机……不少家喻户晓的品牌成长于斯，制造业传统早已深深融入“城市血脉”。如今，智能科技与绿色理念深度融入制造业生产全流程，更使产业转型升级的步伐不断加快。

戴上“脑电波帽”、坐在电脑屏幕前方，天津大学神经工程团队的两名“95后”学生仅凭意念，就操纵身旁的多脑协控智能机械臂写出了一幅充满“科技感”的福字。

在科技前沿，“脑语者”芯片为实现脑机接口关键技术自主可控提供重要支撑；在临床领域，人工神经康复机器人系统“神工-神机”已在多家医院实现应用……在正式揭牌不久的脑机交互与人机共融海河实验室内，一幕幕科幻电影中的情节，已经从梦想走进现实。

脑机交互与人机共融海河实验室主任助理、天津大学神经工程团队教授许敏鹏介绍说，这座实验室不仅是脑机交互领域科技创新的重要源头之一，也正加快探索成为制造业的技术底盘与核心支撑。“目前，脑机接口技术已在航空航天、康复医疗等领域显示出应用价值与潜力。”

近年来，在基础设施“加持”下，数字化正为中国制造业赋能。天津卓朗信息科技股份有限公司总经理张坤宇表示，随着产业数字化进程加快、企业数字化和产业链数字化程度越来越高，制造业效率和产业链协作效率将大幅度提升，从而为企业带来更多竞争优势。

“制造业已成为经济复苏的重要驱动力，并将继续在经济活动中发挥作用。”张坤宇说。

中国物流与采购联合会发布的数据显示，2023年6月全球制造业采购经理指数下探至47.8%，较上月下降0.5个百分点，连续4个月环比下降；但与此同时，6月中国制造业采购经理指数为49.0%、比上月上升0.2个百分点。

“6月制造业PMI小幅提高，表明经济回升的基础不断巩固。”国务院发展研究中心研究员张立群说，中国经济长期向好的基本面没有改变，推动经济整体好转的积极因素明显增多，高质量发展呈现向好态势。

多位专家认为，随着中国深入实施创新驱动发展战略、加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，未来中国将为世界经济发展作出更大贡献。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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