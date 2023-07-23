人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北京启动青年就业服务攻坚行动

2023年07月23日08:25 | 来源：光明日报
小字号

北京市人力资源和社会保障局近日发布《关于开展2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动的通知》，明确7月至12月集中开展离校未就业高校毕业生等青年服务攻坚行动。

行动以“助力攻坚 成‘就’未来”为主题，面向2023届离校未就业高校毕业生和在北京市人力社保部门登记的失业青年（包括往届未就业高校毕业生和16岁至24岁失业青年），强化政策落实、服务保障、权益维护、困难帮扶，促进有就业意愿的青年应就业尽就业。

据悉，此次行动对每名有就业意愿的毕业生提供“1131”服务：包括至少提供1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习。人力社保部门将下沉专业就业服务力量，推行“15分钟就业服务圈”，将支持青年就业创业政策清单打捆打包推送用人单位及未就业青年，变“人找政策”为“政策找人”。

据悉，目前，北京市人社局已与市教委共享离校未就业毕业生信息，并建立2023年实名制毕业生数据库。行动期间，就业服务专员将通过电话短信、上门走访等方式主动联系，提供针对性就业创业服务。

此外，行动期间，北京市有关部门将持续开展新兴领域职业技能培训，提升高校毕业生等青年专项技能；开展人力资源市场秩序清理整顿，为青年求职就业提供良好的市场环境。（记者 陈旭）

(责编：郭思邈、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
暑运期间预计运送旅客1044万人次 首都机场多措并举保障旅客顺畅出行
　　暑运期间首都机场预计运送旅客1044万人次。首都机场供图 人民网北京7月22日电 （记者乔雪峰）2023年暑运从7月1日开始至8月31日结束。…
市场监管总局首次发布中国企业信用指数
　　人民网北京7月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，7月20日，市场监管总局首次发布中国企业信用指数，指数显示，2022年度中国企业信用指数为158.36点，同比上升24.14点。 据介绍，中国企业信用指数是在市场监管总局信用监管司的主持指导下，由市场监管总局代码中心发布的。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部