日前，辽宁省统计局发布上半年经济运行状况，交出了一份较为亮眼的“答卷”。辽宁省上半年实现地区生产总值同比增长5.6%，增速比一季度提高0.9个百分点，比全国高0.1个百分点。

“上半年全省经济延续了年初以来稳中有进、持续向好的势头。”辽宁省统计局党组书记、局长田冰介绍，辽宁能够逆风前行，实现主要经济指标增速高于全国的原因在于辽宁省在协同供需两端、提升发展质效、加快动能转换、加大民生保障四个方面持续发力，全力实施全面振兴新突破三年行动，成效显著。

从协调供需两端来看，辽宁省在生产供给上延续了一直以来的良好势头，三次产业持续向好。尤其服务业加速回暖，旅客运输、住宿餐饮、商务服务等行业增长较快，客运量增长53.4%。旅游业的蓬勃发展也带来了住宿业和餐饮业的零售额增长，分别上涨了47.1%和31.5%。从需求来看，辽宁省政府今年在“央地合作”上取得新突破。辽宁省政府在3月和6月的两次座谈会上，与39家央企就产业优化升级、城市更新和产业园区建设与能源安全高效、绿色低碳发展三个方面，共签订落地了89个项目，总投资超过6000亿元。

从提升发展质效上看，辽宁省积极推动制造业高端化、智能化、绿色化转型。辽宁省上半年对中航沈飞民机等20个工厂完成了5G全连接工厂的培育，建成了沈阳中德产业园等15个“5G+工业互联网”融合应用先导区。以央地合作、数字化转型、绿色低碳等为重点方向，辽宁省上半年工业项目数量达4564项，较上年增加541项，增长13.4%；投资规模突破1.7万亿元，较上年增加3582亿元，增长27.7%。

从加快动能转换上看，辽宁省坚持政策引领，狠抓重点地区、重点领域、重大项目，采取超常规举措，强要点、补短板、抓服务。在选择项目时，辽宁省将投资结构优不优、牵动力强不强作为谋划项目的重要参考指标，加紧推动一批高质量重大项目尽快成熟落地。此外，辽宁为了解决投资难问题，努力营造投资的良好氛围，积极搭建银企融资对接平台，鼓励央企带地企、民企，为民间投资参与重点领域项目建设创造更多机会。（记者 刘勇）

(责编：郭思邈、杨迪)

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