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苏州百余新措优化营商环境

2023年07月23日08:30 | 来源：光明日报
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7月21日，江苏省苏州市召开优化营商环境暨民营经济高质量发展大会,会上发布了《优化营商环境创新行动2023》，从市场环境、创新生态、政务体系、法治诚信、人文底色5个维度，新推出126条工作举措，分解为239项具体事项，全方位打造最优营商环境，致力打造办事效率最高、投资环境最优、企业获得感最强的投资目的地。

一是聚焦强化投资激励、便利市场主体准入、持续推进降费减税，助力市场主体发展壮大，打造公平有序的市场环境；二是聚焦推动创新链加速跃升、构筑现代化产业体系，加快“四链”融合促进产业升级，打造更高水平创新生态；三是聚焦提升政务服务水平、深化审批制度改革，优化提升服务效能，打造高效便利的政务体系；四是聚焦加强政务诚信建设、平等保护合法权益，稳定预期提振信心，持续营造公正透明的法治环境，为高质量发展保驾护航；五是聚焦拓宽完善常态化政企沟通渠道、营造宜业宜居生态，构建亲清政商关系，打造开放包容的人文底色。

广大民营企业主纷纷表示，将牢牢把握战略方向和发展机遇，奋力开拓更为广阔的空间。会上，江苏省委常委、苏州市委书记曹路宝表示，苏州将进一步加大支持力度，鼓励民营企业积极承担重大科技项目、加大政府采购创新产品力度、支持民营企业与科研机构合作建立创新平台。同时，支持有条件的民营企业成长为链主企业，在强链补链延链中发挥更大作用。

今年上半年，苏州民营经济表现亮眼，规模以上民营工业实现产值9488.6亿元、同比增长5.2%；1至5月民营企业进出口总额3432.5亿元、同比增长11.9%；今年以来新设企业5.36万户、个体户10.2万家，分别增长10%、20.7%，累计分别达90.17万户、201.1万家。（见习记者李健 记者苏雁）

(责编：郭思邈、杨迪)
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