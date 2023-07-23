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复兴号亚运智能动车组下线

2023年07月23日08:32 | 来源：光明日报
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7月21日，专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组在长春正式下线。在杭州亚运会、亚残运会期间，该亚运智能动车组将投入杭州与宁波、温州、金华、绍兴、湖州5座亚运协办城市的轨道交通运营服务。

复兴号亚运智能动车组为8辆编组4动4拖的动力分散型动车组，设计时速为350公里，定员578人，具有定制化、绿色、智能、舒适等特点，车厢内实现了“5G+WiFi”网络的全覆盖。

为突出亚运会主办地特色，亚运智能动车组以“润泽江南”为外观和内饰主题，身披杭州亚运会主形象色“虹韵紫”，端门、玻璃隔断、行李架等处还点缀有亚运会会徽、口号等特色装饰。此外，列车设计还注重体育运动图案与钱塘江江潮奔涌的江南元素相结合。

不仅外观设计大气美观，“智能”和“绿色”更是亚运智能动车组必不可少的元素。“为了减缓颠簸感、确保舒适度，我们在列车的造型设计、制造工艺等方面下了不少功夫。经过数十次模拟测试，列车平稳性得以有效提升，列车高速行驶的过程中，杯里的水只会轻微晃动。”中车长客国家轨道客车工程研究中心副主任尹振坤说。

列车车头采用的“鹰隼”仿生学设计，大幅降低了空气阻力，预计节约能耗10%，配合轻量化车体和整体节能技术，单列车年均节电约180万度。通过应用以太网控制车辆技术，使亚运会智能动车组数据传输速度提高60倍以上，采用基于全频段5G技术的车载WTD系统，应用车载安全监测系统及故障预测和健康管理系统，构建“车地一体”的大数据分析平台，为亚运智能动车组提供实时的运营保障。

值得一提的是，在亚运会智能动车组的无障碍车厢，专门设置的90厘米宽通过门、残疾人卫生间、轮椅放置区等可使轮椅便捷通过。同时，通过台、客室区域、无障碍卫生间内部区域等均设置盲文标识，具有特殊旅客引导、车内布置、功能按钮、座位号等提示功能，可为杭州亚残运会运动员和特殊旅客乘车提供方便。（记者 任爽）

(责编：郭思邈、杨迪)
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