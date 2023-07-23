国家税务总局日前公布数据显示，今年上半年，全国共办理跨省异地电子缴税超27万笔，税款超380亿元，分别超去年全年业务量的85%、缴税额的65%。截至6月底，共有197家商业银行上线跨省异地电子缴税业务，比去年增加43家；同时支持实时扣税、银行端查询缴税办理方式的商业银行为180家，占比超90%。

“确实很方便。”谈到跨省异地电子缴税，长安国际信托股份有限公司法务人员朱全龙表示，他们企业注册地和银行账户均在西安，但同时在四川也有业务，因此经常涉及跨省缴税。以前需要两地跑，现在可足不出户网上办理，省时省力。今年以来，该企业已在成都成功办理跨省电子缴税约2500笔。

记者从国家税务总局了解到，近年来，税务部门大力推行电子缴税，着力为纳税人提供便捷高效的办税服务。目前已实现99%的纳税申报网上办理，95%以上的税款通过电子缴税方式缴纳入库。但对于企业跨省异地设立项目部、分公司等开展经营活动而产生的应缴纳税款，在注册地与经营地之间划转和缴纳等方面存在电子化程度不高、不够便利的问题。

为此，税务部门与人民银行国库部门自2021年起强化协同创新，在跨省经营活动较为活跃的京津冀、长三角等区域，共选取12个地区率先开展跨省异地电子缴税试点，并于去年进一步扩大应用范围，取得积极成效。2022年，已有超150家商业银行支持办理跨省异地电子缴税业务，共办理跨省异地电子缴税31万笔，税款575亿元。

推进跨省异地电子缴税业务，有效解决了跨地区提供建筑安装服务、非独立核算分公司预缴税款等企业缴税业务“多次跑”、不便捷等问题，纳税人满意度不断提升。“我们是建筑安装公司，异地电子缴税的开通，为我们这类全国性经营企业铺设了便捷缴税之路，各个项目部税款预缴很便捷，而且一键直达、实时缴库，大幅节省办税时间成本。”中国机械工业机械工程有限公司财务人员翟子辉表示。

今年，税务部门进一步推广全国跨省异地电子缴税。在扩大地方商业银行覆盖面方面，配合人民银行国库部门，推动更多地方商业银行参与、支持跨省异地电子缴税。在扩大缴税业务覆盖面方面，在目前商业银行主要支持已与税务、银行签订税款扣款协议的纳税人办理跨省异地电子缴税业务基础上，推动商业银行进一步优化系统功能，加大对未签订扣款协议的纳税人办理跨省异地电子缴税业务的支持力度，进一步提升跨省经营纳税人办税便利度。此外，税务部门持续优化精准辅导清单，及时更新支持跨省异地电子缴税的商业银行清单，帮助纳税人缴费人懂流程、会操作。

“跨省异地电子缴税是我国近年来推出的又一大纳税服务政策，是优化我国营商环境的重要举措。”上海财经大学公共政策与治理研究院副院长田志伟表示，此前纳税人异地缴税需付出不少人力与物力成本。“跨省异地电子缴税解决了企业痛点，对优化营商环境、降低税收遵从成本、促进企业发展和全国统一大市场建设，均具有重要意义。”田志伟说。

涉税服务从业人员也表示认可。信永中和（重庆）税务师事务所有限公司税务合伙人张莉娟表示，跨省异地电子缴税让纳税人“多跑网路，少跑马路”，是税务机关打造优良税收营商环境、深化“放管服”改革和税收征管改革的有力举措。

国家税务总局收入规划核算司相关负责人表示，税务部门将继续聚焦纳税人、缴费人办税缴费的堵点痛点，加强调查研究，积极探索实践，进一步推广全国跨省异地电子缴税，持续推进办税缴费服务提质增效。（记者 董碧娟）

(责编：郭思邈、杨迪)

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