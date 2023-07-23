人民网记者车柯蒙 王天乐

“大暑”，是二十四节气中的第十二个节气，也是夏季的最后一个节气。古人认为“大者，乃炎热之极也”，换句话说，大暑节气正值“三伏天”的中伏前后，是一年中最热的时期。

连日来，多地开启“炙烤模式”，吹空调、喝冷饮成了不少人的解暑之选。遮阳帽、防晒衣、饮料，甚至是随身的小电扇成为了大家的出街标配。

夏季高温要警惕哪些疾病发展，如何有效防暑补水？近日，人民网《记者去哪儿》栏目专访了中国疾病预防控制中心营养与健康所科技处处长、研究员何丽。

何丽表示，高温天最常见的疾病就是中暑，中暑指人体在高温、高湿环境下，由于水和电解质丢失过多、散热功能衰竭引起的，以中枢神经系统和心血管功能障碍为主要表现的热损伤性疾病，包括热衰竭和热射病。

对此，何丽建议，高温天可以做好以下4方面防护措施：一是做好户外防晒，如选用透气的帽子，选择在清晨或黄昏时从事户外劳动；二是饮食均衡清淡，多吃水果蔬菜，忌烟酒，禁辛辣等刺激性食物；适时补充水分，常服绿豆汤、西瓜汁、凉茶等清暑饮料，出汗多时可以选择电解质饮料；三是适量运动，增强体质；四是穿浅色的衣服，若必须在高温高湿环境下活动，须定时到阴凉通风处休息，并及时补充水分。

当身体出汗过多流失水分后，该如何科学有效地补充水分和电解质？

“民以食为天，食以水为先”。水在维持体液平衡、调节体温等方面都起着必不可少的作用。体热可随水分经皮肤蒸发散热，以维持人体体温的恒定。水摄入不足对健康造成危害，会对人的认知能力和体能产生影响。”何丽说。

何丽表示，当身体出汗过多流失水分后，饮用含钠的液体时，血液中的钠浓度会增加，进而刺激肾脏对水的重吸收，从而减少尿液的形成。适量的钠离子在体内能起到如“海绵”一样的作用，把水分留在体内，从而有助于体液的恢复。

大暑节气，《记者去哪儿》栏目提醒大家要注意防晒、调整饮食及作息，对于户外劳动者、热爱运动等大量流汗的人群，也需要及时补充水分，健康、安全度夏。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经