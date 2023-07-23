人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

记者去哪儿：夏季高温防暑补水 这些妙招请查收

人民网记者车柯蒙 王天乐
2023年07月23日09:35 | 来源：人民网
小字号

“大暑”，是二十四节气中的第十二个节气，也是夏季的最后一个节气。古人认为“大者，乃炎热之极也”，换句话说，大暑节气正值“三伏天”的中伏前后，是一年中最热的时期。

连日来，多地开启“炙烤模式”，吹空调、喝冷饮成了不少人的解暑之选。遮阳帽、防晒衣、饮料，甚至是随身的小电扇成为了大家的出街标配。

夏季高温要警惕哪些疾病发展，如何有效防暑补水？近日，人民网《记者去哪儿》栏目专访了中国疾病预防控制中心营养与健康所科技处处长、研究员何丽。

何丽表示，高温天最常见的疾病就是中暑，中暑指人体在高温、高湿环境下，由于水和电解质丢失过多、散热功能衰竭引起的，以中枢神经系统和心血管功能障碍为主要表现的热损伤性疾病，包括热衰竭和热射病。

对此，何丽建议，高温天可以做好以下4方面防护措施：一是做好户外防晒，如选用透气的帽子，选择在清晨或黄昏时从事户外劳动；二是饮食均衡清淡，多吃水果蔬菜，忌烟酒，禁辛辣等刺激性食物；适时补充水分，常服绿豆汤、西瓜汁、凉茶等清暑饮料，出汗多时可以选择电解质饮料；三是适量运动，增强体质；四是穿浅色的衣服，若必须在高温高湿环境下活动，须定时到阴凉通风处休息，并及时补充水分。

当身体出汗过多流失水分后，该如何科学有效地补充水分和电解质？

“民以食为天，食以水为先”。水在维持体液平衡、调节体温等方面都起着必不可少的作用。体热可随水分经皮肤蒸发散热，以维持人体体温的恒定。水摄入不足对健康造成危害，会对人的认知能力和体能产生影响。”何丽说。

何丽表示，当身体出汗过多流失水分后，饮用含钠的液体时，血液中的钠浓度会增加，进而刺激肾脏对水的重吸收，从而减少尿液的形成。适量的钠离子在体内能起到如“海绵”一样的作用，把水分留在体内，从而有助于体液的恢复。

大暑节气，《记者去哪儿》栏目提醒大家要注意防晒、调整饮食及作息，对于户外劳动者、热爱运动等大量流汗的人群，也需要及时补充水分，健康、安全度夏。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
暑运期间预计运送旅客1044万人次 首都机场多措并举保障旅客顺畅出行
　　暑运期间首都机场预计运送旅客1044万人次。首都机场供图 人民网北京7月22日电 （记者乔雪峰）2023年暑运从7月1日开始至8月31日结束。…
市场监管总局首次发布中国企业信用指数
　　人民网北京7月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，7月20日，市场监管总局首次发布中国企业信用指数，指数显示，2022年度中国企业信用指数为158.36点，同比上升24.14点。 据介绍，中国企业信用指数是在市场监管总局信用监管司的主持指导下，由市场监管总局代码中心发布的。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部