人民网银川7月23日电 （杜燕飞、周航）日前，2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川召开。论坛以“数字乡村 智汇宁夏”为主题，分享当前数字农业科技发展和前沿创新技术，发掘和推广宁夏在智慧农业方面的优秀实践，助力乡村振兴。

沐曦研发部副总裁黄向军。人民网记者 杜燕飞摄

“农业发展到今天，取得了非常不错的成绩，但也仍面临着‘靠天吃饭’的问题。”沐曦研发部副总裁黄向军在论坛上表示，农业数字化发展是从传统农业到小规模农业、到自动化农业、再到智慧化农业的过程。当前，尽管我国整体上处在农业数字化转型过程中，但农业数字化发展有非常好的产业基础。农村电信基础设施不断优化，农民数字技能也在持续提升，农业数字化服务技术和产品也在日益成熟。

黄向军认为，要用更大的视野去看待农业数字化，建立普惠化数字农业基础设施，包括大数据平台，该平台包含温湿度、光照、水温、土壤、肥力等数据，把农业基础设施能力以数据要素形式沉淀下来。平台要收集农业仓储、物流以及流通环节的大数据，并编纂成价格指数，指导更多的农户更好地参与到农产品生产过程中。

“这都是核心、基础的能力，需要有一定担当的企业共同来构造这样的平台，最终对整个数字化农业的整个产业的发展起到正向的促进作用。”他说，农业数字化解决方案的平台里，除了接入各种终端，也接入各种用户的输入，中间就是核心的平台层，在平台层去支撑各种各样多样化农业数字化的应用。在平台层里，可以划分为存储以及大数据平台，同时也包含了以GPU和CPU等算力为支撑的智慧农业大脑。

“信息化是发展的数字化的必经阶段。智慧农业是建立在经验模型之上的专家决策系统，强调的是以智能化决策系统，配以多种多样硬件和设施，增强农业生产整个效率。”黄向军表示，在数据、要素驱动下，农业正向智能化方向发展，数据要素进一步推动了农业决策系统更加智能、更加精准化发展。智慧农业大脑的核心支柱是农业大数据、人工智能。从沐曦的角度出发，发展自主可控、高性能的算力，是解决农业数字化发展“卡脖子”问题的积极探索。

(责编：郭思邈、高雷)

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