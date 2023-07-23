人民网银川7月23日电 （记者杜燕飞、阎梦婕）日前，2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川召开。论坛以“数字乡村 智汇宁夏”为主题，分享当前数字农业科技发展和前沿创新技术，发掘和推广智慧农业方面的优秀实践，助力乡村振兴。

中国电信集团农业农村事业部总裁白云东。人民网记者 杜燕飞摄

“作为一家央企，一直以来，我们高度重视乡村振兴工作，构建起了面向农业农村领域、专业精干、纵向贯通、高效协同的研发、推广、交付和支撑服务体系。”中国电信集团农业农村事业部总裁白云东介绍说，近年来，中国电信推进实施农村普遍信息服务工作，加大在农村地区的云网融合新型信息基础设施建设力度。目前，实现了农村地区光纤网和移动网覆盖率99%以上，优化布局了1.3万个乡镇分局和农村服务网点，逐步构建起完善的“云、网、边、端、安”一体化、智能化、专业化的农村信息基础设施和运营服务体系，夯实了乡村发展数字化基础。

在白云东看来，要以构建场景化、便捷化数字应用服务为重点，深度参与数字乡村建设，助力提升乡村治理水平。截至目前，中国电信已覆盖了全国1840个涉农区县，承建了中央网信办117个国家级数字乡村试点县里的61个，承建了国家农业农村部115个国家乡村治理示范县其中的76个。2021年发布全行业首部数字乡村白书；受邀作为国家数字乡村标准委员会副组长单位参与编制全国数字乡村标准。

“中国电信从2020年开始，在农业农村部指导下联合中国农大、中国农业科学院等共同打造智慧农业平台，将数据要素贯穿农业生产全过程。目前，该平台已开发出近百种场景化的解决方案，在全国服务了14万家涉农企业，参与全国智慧农业项目5万个。”白云东说，挖掘产业链各节点信息化需求，打造服务于产业链各环节的一体化平台，出台行业标准，推动智慧农业产业化、标准化、平台化发展，配合做好新型职业农民培训，全面推动智慧化农业发展，为智慧农业普适化发展奠定群众基础。

在助力乡村振兴和农业大数据方面，白云东表示，中国电信以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为核心，重点打造乡村振兴平台。目前，该平台覆盖了全国20个省份。我们联合农业农村部大数据发展中心，共同打造了“农业农村大数据公共平台基座”产品，该产品获得中国信息协会颁发的2022数字政府创新成果与实践案例。目前，我们已承建9个省级、40余个地市级项目。

“下一步，中国电信将依托自身研发力量，并联合科研院所和生态伙伴，共同丰富智慧农业数字乡村的供给能力，为社会、为企业提供更多、更好的场景化的应用和信息化的服务。”白云东表示，中国电信将在中央和国家机关有关部门领导、指导下，系统化、深层次、广覆盖地开展乡村振兴数字化建设，重点推进实施“四新工程”，加快推进数字农业农村建设，让中国电信云网和智能应用更好地服务全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，努力构筑乡村发展的美好未来。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经