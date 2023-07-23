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单奕：发挥MAP技术优势 助力农业现代化发展

2023年07月23日12:18 | 来源：人民网
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人民网银川7月23日电 （记者杜燕飞、宽容）日前，2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川召开。论坛以“数字乡村 智汇宁夏”为主题，分享当前数字农业科技发展和前沿创新技术，发掘和推广宁夏在智慧农业方面的优秀实践，助力乡村振兴。

先正达集团中国MAP与数字农业数字化总监、数字农业总经理单奕。人民网记者 杜燕飞摄

先正达集团中国MAP与数字农业数字化总监、数字农业总经理单奕。人民网记者 杜燕飞摄

先正达集团中国MAP与数字农业数字化总监、数字农业总经理单奕表示，MAP为农业产业链上游和下游提供线上线下相结合的农业生产、农机服务、品质订单、数字农业等综合解决方案，构建农业价值链共创和共享平台。

据单奕介绍，MAP服务最大优势，就是线上线下一体化服务，得益于数智技术支撑，由被动服务变为更加主动的服务，提升了服务效率。MAP技术正在逐步改变农业的服务模式和方式，一方面，从一粒种子到餐桌，拥有着全链条、规模巨大的农业生产应用场景。另一方面，MAP拥有线下600多家中心、4000多个农艺师，形成了线上线下一体化服务模式，让线上的数字技术真正能够落地，也让线下服务数据反哺数字科技能力的提升，也让农民切身体验到了数据资产和它的价值。目前，MAP农艺师单人平均管理和服务的土地面积可以达到5000亩以上，一些地方达到7000亩。    

在谈到如何让农户能够省心省力种地时，单奕表示，一是通过画地块，让农户的手机变成了测亩仪，不仅仅帮助测算土地面积，同时还能成为农机和无人机结算的依据。二是通过遥感技术应用，为地块拍X光片，形成地理评价报告，该报告可以让农户了解历史种植情况和潜在问题。三是通过大数据分析和现场测算，帮助农户规划种植品种。

“因为数字化农具的加持，全国有6000多名职业农民成为了我们服务站的站长，并且加入到了MAP服务体系中来。”他说，宁夏已经有800多名服务站的站长。

单奕认为，在农业领域中，要让农户真正享有数据资产和它的价值。目前MAP拥有多个主题的数据库，真正做到了“小、活、真、全”。所谓“小”，是它的颗粒度已经到了每一块农田。所谓“活”，是指每天产生大量的数据。所谓“真”，是指70%的数据是通过IOT设备、遥感技术等科技化手段进行收集，确保数据的真实性。所谓“全”，是指从一粒种子到餐桌，从田间到舌尖。   

“智慧农业可以说微光成炬，未来的智慧农业星火燎原。MAP希望和大家一起，让智慧农业能够真正普惠‘三农’。”单奕说。

(责编：郭思邈、高雷)
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