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我国首款使用柔性太阳翼的平板式通信卫星升空

2023年07月23日12:49 | 来源：新华社
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　　7月23日，银河航天灵犀03星在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。银河航天灵犀03星是我国首款使用柔性太阳翼的平板式通信卫星，此次发射也是我国首次在轨对多星堆叠发射技术进行验证，将为我国低轨通信卫星星座的快速部署提供技术支撑。

图为卫星发射现场。（银河航天提供）

图为卫星发射现场。（银河航天提供）

　　据悉，卫星配置了数十吉比特每秒容量的毫米波多波束数字载荷，用于验证下一代低轨宽带卫星通信以及超大能源、主动热控、工业一体化成型结构、多星堆叠压紧释放等技术。

　　不同于以往的卫星大多拥有一双“翅膀”，通常使用的是刚性太阳翼，银河航天灵犀03星仅拥有一只“翅膀”，而且是非常薄的柔性太阳翼，单层柔性太阳能电池板厚度仅1毫米左右，可以像折扇一样折叠起来，装在火箭里时为折叠状态，主体厚度仅为不到5厘米。在轨工作时，这只“柔性翅膀”拉开长度约9米，宽度超过2.5米。

　　专家告诉记者，这种柔性“翅膀”具有体积小、重量轻、模块化等特点，更易于收纳，同样质量下面积更大，能吸收更多太阳能，适合卫星大批量堆叠发射，有助于加快卫星互联网建设。

　　据了解，这颗卫星的主要功能为低轨道宽带通信，卫星配备的“数字载荷”可以通俗理解为卫星安装了智能“大脑”，可以使卫星灵活调配自身的通信资源，根据业务需求，自动进行运算并进行波束的调配。

　　从外形来看，这颗卫星的构型犹如汽车的底盘，它也是我国首款卫星主体结构采用一体化成型的卫星，采用整体铸造技术，更容易后续批量生产。此外，卫星还采用开放式结构，单机设备直接暴露在太空环境中，没有“外壳”包裹，这对于卫星电子产品的空间环境防护、温度控制等有较高要求，为此卫星配置了主动热控流体回路，相当于为卫星配置了“空调”能主动调节，让它在舒适的温度下工作。

　　银河航天首席技术官朱正贤表示，后续研制团队将加速可堆叠平板卫星的批量研制，面向手机直连卫星的相控阵天线、星上大能源、数字处理载荷等核心技术攻关，携手产业链上下游，加速卫星互联网建设。（记者胡喆）

(责编：宋心蕊、牛镛)
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