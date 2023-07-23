记者7月23日从中国航天科技集团有限公司获悉，我国载人登月火箭主发动机在航天科技集团六院凤州试验区试车，取得连续成功。本次试车验证了发动机飞行任务剖面，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。

图为发动机试车现场。（航天科技集团六院提供）

发动机是火箭的动力之源，它的研制过程非常复杂。试车是发动机研制过程中的重要环节，种类多达几十种。通俗而言，发动机试车就是发动机点火并验证其设计方案合理性和工艺可靠性的过程，这是一型发动机研制和交付等环节中不可或缺的重要一环，会贯穿发动机研制前后的各个阶段，每个阶段的试车都有不同的意义，点火时长也从几秒到数百秒不等。

据悉，此次试车的发动机采用先进的液氧煤油作为燃料，由现役长征五号等新一代运载火箭使用的大推力液氧煤油发动机改进迭代而来，推力达到130吨级，将用于计划执行我国载人登月任务的长征十号运载火箭的芯一级和助推器。航天科技集团六院研制团队秉持数字化设计理念，先后攻克了发动机起动关机时序、发动机大范围连续变推力、发动机长寿命高可靠等关键技术难题。

此外，试车连续成功充分验证了多项新搭载工艺技术的可靠性。此次试车的发动机生产采用智能化制造理念，积极应用新材料、新工艺、新技术，核心部件推力室内壁采用新型防护镀层，关键组合件采用自动化焊接技术，大量零组件采用3D打印技术。

发动机试车准备期间，参研参试人员通过数字建模、仿真计算、系统调试等综合手段，对试验各分系统进行了测试验证。试车成功表明，试验区通过优化工作流程，大幅提升了多工位并行试车能力和试验效率。（记者胡喆、付瑞霞）

(责编：宋心蕊、牛镛)

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