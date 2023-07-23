欧阳易佳

7月20日， 2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川举办。论坛期间，围绕“农业大数据中心与算力新基建协同创新”展开圆桌讨论，嘉宾们表示，新发展阶段，数字经济和农业结合是必然趋势，加快数字农业新基建，赋能“新农业”，推动农业高质量发展是大势所趋，数字农业时代正在加速到来。

“农业大数据中心与算力新基建协同创新”圆桌论坛。人民网 欧阳易佳摄

今年5月，财政部发布了《关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通知》。其中明确提出，发挥新一代信息技术创新引领作用，大力推进数字乡村建设，推动数字技术与发展乡村实体经济。

近年来，我国的智慧农业已经开始迈入较为成熟的阶段，并逐步运用于商业和产业运作中。智慧农业成中国农业新业态，为农业技术创新、产业升级和经济发展注入数字新动能。

新基建是农业数字化的底座。新大陆数字技术股份有限公司政府事业部总经理唐自翔认为，农业大数据中心的建设需要在前端部署大量的物联网设备来做数据采集，是算力新基建的搭建。数字农业大力发展，数字科技要不断更新迭代，加强农业数据的采集存储，不断完善物联网数据采集渠道，强化历史数据的整理和挖掘，并做到真正意义上的数据开放共享。同时，还要组建数字农业专家团队，加强人才队伍建设，在共享开放大数据的同时,确保数据安全管理，为数字农业发展做有力支撑。

银川方达电子公司董事长高强文表示，农业大数据可以联通多个场景、多种维度，通过智能语音沟通的模式，深入发挥市场化对接合作平台的优势，营造大语言模型创新合作应用的良好生态，用大数据和算力训练大模型，从解决农户种植的技术问题入手，让农业种植也有智慧大脑。

丰农控股集团CTO李宇炫认为，智慧农业是一项集合多门跨领域技术的复杂系统，利用物联网技术、传感技术、大数据等现代化技术，实现更完善的信息化支撑，更深入的农业信息整合、更智能的决策控制，更广泛的互联互通。现阶段，智慧农业、大数据在精准控制、精准决策方面仍是短板。“不论是农机还是机械，这类产品的智能化程度都较低，即便是能做到精准指令，下游农机设备仍然需要更多的迭代才能承接。”

“数据的开发利用是一把双刃剑，用户在享受数据实现价值的同时，也面临着被篡改、修改和窃取的风险。” 北京中安星云联合创始人常务副总经理赵卫国说，保护数据安全，这是最基础的要求，合规的要求。只有通过持续化的数据安全运营，通过对数据的运营、系统的运营、网络安全等等一系列的运营，来保证安全的持续性，进而保证平台里的数据是可信、安全的，助力数字农业的发展。

农业的数据收集上来以后，如何进行更好的流通和共享？数字宁夏建设运营有限责任公司副总经理行飞认为，数据是生产要素，数据有价值，这些已经达成共识，但进行数据共享就一定会牵扯到数据标准问题，如何统一数据标准在共享过程中的至关重要。从全国范围看，包括山西、山东、江苏等省份，均建立了农业大数据的中心，发布了农业大数据的标准。现阶段，数字宁夏公司已经启动着手建设宁夏区域的算力以及大数据交易场所，针对农业、算力、信息产业制定数据标准，促进西北地区特色产业、特色农业数据的交流和共享。

(责编：郭思邈、高雷)

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