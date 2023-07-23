人民网北京7月23日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）21日上午，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。启动仪式采用“主会场+分会场”形式，在北京设主会场，在广西南宁、内蒙古满洲里、江苏连云港、浙江宁波四地设立分会场。

江苏省连云港市委宣传部副部长、市政府新闻办公室主任刘沙表示，连云港市作为国家首批对外开放城市、新亚欧大陆桥东端起点、“一带一路”交汇点的强支点城市，在国内外备受关注。

刘沙说，多年来，连云港市坚定不移实施“工业立市、产业强市、以港兴市”发展战略，联通世界的30万吨级深水大港全面建成，花果山国际机场顺利通航，高铁网络不断加密。国家级石化产业基地展露雄姿，具有较强竞争力的“中华药港”快速崛起，新能源、新医药、新材料等产业蓬勃发展。自贸试验区、综合保税区等载体能级不断提升。中欧班列线路已开通6条，累计到发超过5000列，运量超44万标箱。

“连云港是一座有着独特魅力的城市，是中国优秀旅游城市，这里山海相拥，神奇浪漫。”刘沙介绍，连云港市历史文化遗存丰富，这里有“东方天书”中国最古老的岩画，有内外城双重结构的人类史前城址。孔子在此登山望海，秦始皇东巡在此立石“秦东门”。更为重要的是，明代文学家吴承恩在这里写下了家喻户晓的经典名著——《西游记》，清代文学家李汝珍在此写下著名小说《镜花缘》，演绎出一番出海东游的神奇故事。东游西游的文学故事在此挽手，焕发出奇特浪漫的瑰丽想象。

刘沙表示，“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动在连云港市出发，必将书写出新时代更加恢弘、更加壮丽、更加神奇的辉煌篇章。

(责编：郭思邈、高雷)

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