人民网北京7月23日电 （欧阳易佳）近日，水利部在湖北英山县召开农村饮水安全保障工作推进会。水利部党组高度重视，提出明确要求，水利部副部长朱程清出席并讲话，湖北省副省长吴海涛出席并致辞。会议要求，各级水利部门要增强做好农村饮水安全水保障工作的责任感和使命感。要开展全面排查，强化问题整改，建立健全农村饮水安全问题常态化排查和动态监测机制，对发现的问题，及时推动解决，并举一反三。

会议指出，要聚焦农村供水薄弱环节，分类施策，采取城乡供水一体化、规模化供水工程建设、小型工程规范化改造、实施农村供水水质提升专项行动等措施，加快补齐短板。按照城乡融合发展的总体要求，建立完善农村饮水安全长效保障机制，牢牢守住农村饮水安全底线。

近期，为补齐农村供水面临的短板弱项，水利部专门印发了《关于全面开展农村饮水问题排查整改 巩固提升农村供水保障水平的通知》（以下简称《通知》），要求各级水行政主管部门，切实解决好群众身边的饮水问题。要开展问题排查、动态监测与风险防控，强化问题整改，完善举报问题办理流程。

《通知》要求，强化农村供水水质保障，深入实施水质提升专项行动，规范水质自检，加强水质巡检，全面完善供水水质巡检制度。要加快补齐农村供水工程短板。优化农村供水工程布局，加快推进城乡供水一体化，加强千吨万人以下供水工程规范化改造。要加强农村供水工程运行管理，压实农村供水管理责任，推进农村供水工程标准化管理，加强基层管水人员培训。

会议邀请中央农办、国家发展改革委、生态环境部、国家乡村振兴局、中国疾控中心相关同志参加。会上，生态环境部和中国疾控中心分别介绍了水源保护、生活饮用水卫生标准等方面政策要求。

(责编：郭思邈、高雷)

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