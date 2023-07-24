任妍 余乃鎏 陈博

集装箱堆积如山，龙门吊、桥吊起落不停......7月22日9时40分许，2400TEU集装箱船“海丰蛇口”轮靠泊福建厦门港海天码头，在停泊约11小时并共装卸超700个集装箱后，再度启航驶向菲律宾马尼拉港。

共商港航合作、共建丝路通道、共享经贸繁荣，自“一带一路”倡议提出以来，福建省积极推进“海丝”核心区建设，于2018年12月开行“丝路海运”。日前，丝路海运国际联盟秘书长、福建丝路海运运营有限公司总经理李南在接受人民网记者专访时表示，“丝路海运”为畅通“一带一路”沿线国家物流大动脉、促进区域经济联通提供了有力支撑。

丝路海运国际联盟秘书长、福建丝路海运运营有限公司总经理李南。人民网记者 陈博摄

李南表示，福建传统是“向海而生”，区域经济较强并有强大的海外侨胞资源，“丝路海运”正是福建省进一步发挥“海丝核心区”功能定位、推进“海丝核心区”高质量发展、积极践行“一带一路”倡议的新探索和新实践。

今年是“一带一路”倡议十周年，“丝路海运”的发展也迈入了第五个年头。近5年来，“丝路海运”不断铺画命名航线，通过拓宽海内外航线、培育特色航线等方式，打造服务“一带一路”沿线国家和地区的黄金物流通道，与此同时，“丝路海运”联盟的“朋友圈”也不断发展壮大。

李南介绍说，截至目前，“丝路海运”命名航线已达100条，通达全球43个国家和地区共117个港口，“丝路海运”集装箱航线累计已开行11560艘次，累计集装箱吞吐量1346.8万标箱，进出口贸易总额19631亿元。其中，命名航线覆盖国内7个始发港，包括厦门港57条、福州港13条等。

其中，厦门港至马尼拉港是“两港一航”精品航线，也是厦门港首条“丝路海运”电商快线。

据了解，自去年6月首条“丝路海运”电商快线开通以来，海丰系船舶已在两港间来往56趟。作为“丝路海运”平台建设的重要成果，这条“丝路海运”命名航线，助力国内电商货物2天即可直达马尼拉港，极大满足电商货物批量小、批次多、时效强的进出口需求，因“速度更快、成本更低”而深受跨境电商企业青睐。

7月22日上午，“丝路海运”电商快线“海丰蛇口”轮停靠厦门海天码头12号泊位装卸集装箱货物。人民网记者 兰志飞摄

首条“丝路海运”电商快线是“丝路海运”平台聚焦“贸易通畅”、促进航运物流要素集聚的写照。据厦门海关统计，从2022年6月10日至今年6月10日开通首年，该航线集装箱吞吐量近3万标箱，总货值超103亿元，其中出口跨境电商货物3.9万票，货值约3.5亿元，以箱包、鞋服、日用品、健身器材等商品为主。

“丝路海运是从有到优的发展。”李南说，通过不同领域、行业的成员单位和合作伙伴“资源共享、优势互补”、携手探索多元合作新路径，“丝路海运”着力推进整合港航资源、提升服务标准、拓展物流通道、创新航贸政策等，助力重塑陆海内外联动、东西双向互济的国际物流新格局和运贸协同发展新模式。

李南告诉记者，为助力提升物流效率、更好地服务和促进贸易发展等，“丝路海运”建设主要围绕“六个一”来进行，即打造“一个联盟”（丝路海运联盟）、建立“一套标准”（先后发布港口、航运、通关、中转、多式联运场站等贯穿物流链多个环节的服务标准，逐步建设、完善、推广“丝路海运”服务标准体系）、发展“一批航线”（对始发于中国港口、航行于海上丝绸之路沿线、符合“丝路海运”相关服务标准的航线进行命名）、推出“一组政策”（福建省市两级财政出台“丝路海运”港航发展专项扶持资金等多项政策，鼓励港口运营商、航商、物流商及贸易商积极拓展海陆货源、创新物流通道）、举办“一个论坛”（“丝路海运”国际合作论坛）以及建设“一个平台”（“丝路海运”国际航运综合服务平台）。

其中，“丝路海运”国际航运综合服务平台是“丝路海运”的主要抓手，其借助区块链、大数据、云计算等新技术带来的新动能，打造多层次的大数据服务、海运物流枢纽运营服务和多元化的海运物流交易平台，为“丝路海运”联盟成员带来更加丰富的数据增值服务。

李南表示，未来，“丝路海运”运营方致力于通过构建组织协同化、运营平台化、管理智能化、服务标准化、运行便利化、品牌全球化的海运物流服务生态圈，将“丝路海运”打造成深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，并通过航运服务促进贸易发展、通过贸易发展加深与海丝沿线港口的往来，推动构筑我国与“一带一路”国家和人民的命运共同体。

(责编：罗知之、吕骞)

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