人民网北京7月25日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第5号台风“杜苏芮”（DOKSURI）已于昨天（24日）晚上由强台风级加强为超强台风级，今天早晨5点钟其中心位于我国台湾省鹅銮鼻东南方大约670公里的菲律宾吕宋岛以东洋面上，就是北纬17.2度、东经124.9度，中心附近最大风力有17级（58米/秒），中心最低气压925百帕，七级风圈半径300-450公里，十级风圈半径120-180公里，十二级风圈半径90-120公里。

预计，“杜苏芮”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度变化不大或略有加强，逐渐向台湾岛南部沿海靠近，27日移入南海东北部，然后向福建中部到广东东部一带沿海靠近。

25日08时至26日08时，巴士海峡、台湾以东洋面、南海东北部偏东海域和南部海域、台湾海峡、台湾岛东南部和北部沿海、福建沿海将有6-8级风、阵风9-10级，其中巴士海峡、南海东北部风力可达9-12级、阵风13-17级。

25日08时至26日08时，台湾岛东部有大雨，部分地区暴雨（50-90毫米）。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风，危房人员及时转移。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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