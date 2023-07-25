人民网北京7月25日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，25日至27日，四川、重庆、贵州、云南北部、湖北西部、西藏东南部等地有中到大雨，四川中南部、重庆南部、贵州北部、云南东北部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨。

预计，7月25日08时至26日08时，重庆中南部、四川南部、云南东北部、贵州北部、湖南西北部、湖北西部以及江苏北部、西藏东南部、台湾岛东部等地的部分地区有大到暴雨，其中，重庆东南部、四川南部、贵州北部等地局地有大暴雨（100-150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

26日至28日，西北地区东部，华北、东北地区等地有小到中雨，局地大到暴雨。

今年第5号台风“杜苏芮”（DOKSURI）已于昨天（24日）晚上由强台风级加强为超强台风级，今天早晨5点钟其中心位于我国台湾省鹅銮鼻东南方大约670公里的菲律宾吕宋岛以东洋面上，就是北纬17.2度、东经124.9度，中心附近最大风力有17级（58米/秒），中心最低气压925百帕。

预计，“杜苏芮”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度变化不大或略有加强，逐渐向台湾岛南部沿海靠近，27日移入南海东北部，然后向福建中部到广东东部一带沿海靠近。受其影响，25日至28日，我国东南部海域、华南东部及华东地区等地将有强风雨天气，台湾岛、华南东部、江南中东部等地部分地区先后有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨。其中，25日08时至26日08时，巴士海峡、台湾以东洋面、南海东北部偏东海域和南部海域、台湾海峡、台湾岛东南部和北部沿海、福建沿海将有6-8级风、阵风9-10级，其中巴士海峡、南海东北部风力可达9-12级、阵风13-17级。台湾岛东部有大雨，部分地区暴雨（50-90毫米）。

未来10天，新疆盆地地区、甘肃西部、内蒙古西部高温天气持续，最高气温一般有35-38℃，局地可达40℃以上。

另外，未来三天，江南中部、华南等地部分地区有35-37℃高温，局地超过37℃。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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