刘 萌 韩 昱

原标题：稳住外贸基本盘 专家展望下半年增长新亮点

7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，“要多措并举，稳住外贸外资基本盘”。而近期刚刚出炉的外贸“成绩单”显示，上半年，我国外贸进出口稳中有进，货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长2.1%。

那么，上半年外贸进出口“成绩单”释放出怎样的信号？稳住外贸基本盘有哪些支撑？未来我国外贸形势如何，还有哪些新的增长点？《证券日报》记者就上述问题采访了业内多位专家解读。

多方因素促成上半年外贸“成绩单”亮眼

上半年我国外贸进出口规模在历史同期首次突破20万亿元。从增量上看，上半年我国外贸进出口总值同比增加4000多亿元，相当于我国去年一整年300多万辆汽车出口的总值。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对记者表示，上半年我国外贸经受外部挑战的冲击，在全球贸易投资放缓的背景下，外贸新的增长点逐步形成，展现了一定的韧性。

“亮眼”成绩单的主要拉动力源自哪里？从产品维度看，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等外贸“新三样”增长强劲，合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8%。

“中国的市场规模对于绿色、新能源产品、新业态、新产业的带动作用显著，‘新三样’相关产业在技术和产能上都将得到进一步提升，从而也提高了这些产品出口的竞争力。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者分析称，从外需看，随着全球推动可持续发展目标，各国对于环保、清洁能源产品的需求将进一步提升，电动载人汽车、锂电池和太阳能电池等产品，正是应对气候变化、减少碳排放的重要工具，其市场需求将持续增长。长远来看，伴随技术创新、外需增长、政策支持，“新三样”出口增长空间较大。

从区域维度上看，上半年，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%，高出整体增速7.7个百分点；我国对东盟进出口同比增长5.4%。

在对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授陈建伟看来，稳中有进数据背后有四大基本面的支撑：一是中国是全球最大的工业制造业基地，有强大的产业配套体系和流通体系，这为大规模外贸奠定了坚实基础；二是中国持续推进对外开放，降低关税水平和投资壁垒，简化通关手续，与多个国家和地区签署自贸协定，为外贸高质量发展创造良好环境；三是中国坚持稳健的货币政策，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，为外贸稳定发展创造了良好的预期；四是中国推动的“一带一路”建设开拓了新兴市场，带动沿线国家与中国贸易往来频繁。

继续支持民营外贸企业做大做强

作为外贸稳增长的主力军，民营企业进出口规模在不断壮大。数据显示，上半年民营企业进出口10.59万亿元，同比增长8.9%，占进出口总值的52.7%。受访专家普遍表示，要稳住外贸基本盘，进一步支持民营外贸企业做大做强是重要的抓手。

近期发布的《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》中，推出了鼓励民营企业提高国际竞争力的相关举措。比如，“支持民营企业立足自身实际，积极向核心零部件和高端制成品设计研发等方向延伸；加强品牌建设，提升‘中国制造’美誉度”，“鼓励民营企业拓展海外业务，积极参与共建‘一带一路’”等。

刘向东表示，为进一步增强民营外贸企业活跃度，下一步各地需加大政策支持力度，推动民营外贸企业做大做强。

陈雳认为，具体而言，对于资源禀赋丰富的地区，可以依托自身资源优势，发展相关的外贸产业，比如加工出口业、原材料出口业等；对于产业基础强大的地区，可以积极引导民营企业参与到产业链的各个环节中来，比如在一些具有强大制造业基础的地方，政府可以进一步推动产业升级，引导民营企业朝着技术研发、高端制造等领域发展，以提升外贸的附加值；对于地理位置优势明显的地区，可以发展物流、仓储等服务型产业，为民营外贸企业提供便利。同时，可以利用地理位置的优势，开展与周边国家的贸易合作，提升民营企业的国际化水平。

“政府商务部门、政策性银行、保险公司和外事部门应为民营外贸企业提供更多便利和服务。” 萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示，例如帮助企业提高跨境贸易风险应对能力，保护企业在目的国的合法权益和财产安全，鼓励外贸企业走出去，大力发展跨境电商平台，为企业跨境贸易和生产经营活动保驾护航。

刘向东认为，要延续和优化实施税费优惠政策，加大对民营外贸企业进出口信贷支持，引导金融机构打造丰富多样的跨境金融服务平台场景，为外贸企业开拓市场提供充足的资金支持，支持企业降本增效，提升抵御外部风险挑战的能力。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对记者表示，加强创新驱动也是后续支持民营外贸企业做大做强的一个重要发力点。要鼓励民营企业加大科技研发投入，提升产品技术含量和附加值，推动传统产业转型升级。同时，培育新兴产业和新业态，为民营企业拓展新的市场空间。

谈及未来我国外贸形势，陈建伟认为，下半年我国外贸仍将继续保持稳定增长，随着海外需求不断恢复带动出口，全年外贸增速有望超过同期经济增速。具体来看，跨境电商将是新的增长亮点，产品结构将进一步丰富、海外覆盖面将进一步扩大，综合保税区等政策红利会进一步释放；我国和‘一带一路’沿线国家和地区的贸易增速将保持两位数增长，贸易互补性将不断增强；同时，民营企业将继续发挥外贸增长引擎作用。

(责编：杨曦、陈键)

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