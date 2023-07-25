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为什么要培育专精特新“小巨人”企业？

择 远
2023年07月25日09:11 | 来源：证券日报
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原标题：为什么要培育专精特新“小巨人”企业？

日前，第五批国家专精特新“小巨人”企业公示名单出炉，全国总计3671家。此前四批共有近9000家企业入围，由此，力争到2025年培育1万家国家级专精特新“小巨人”企业的目标，将提前完成。

为什么要培育专精特新“小巨人”企业？工业和信息化部此前给出的“专精特新”企业定义是具备专业化、精细化、特色化和创新型特征的中小企业。

这些企业绝大部分属于新一代信息技术、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业及相关服务业，行业分布集中；规模虽小，但长期深耕细分领域，具有较强的创新能力，成为突破关键技术环节的重要力量；配套能力突出，是保障产业链供应链稳定的重要支撑。其中，不乏一些已经成长为制造业单项冠军的企业，有力支持制造业高质量发展。

数据更为直观。根据中国中小企业发展促进中心、中国信息通信研究院、中国工业互联网研究院此前联合发布的《专精特新中小企业发展报告（2022年）》，约半数“小巨人”企业的主导产品国内细分市场占有率为10%至30%，其中有235家企业的主导产品国内细分市场占有率达90%以上；“小巨人”企业共设立国家级、省级研发机构超一万家，平均研发人员占比达28.7%，平均研发强度达8.9%。

专精特新“小巨人”企业队伍的不断壮大，为资本市场带来了更多的优质上市资源。工业和信息化部副部长徐晓兰日前在国新办新闻发布会上介绍，截至2023年6月底，已累计有1446家专精特新中小企业在A股上市，占A股已上市企业的27.7%。其中，今年1月份至6月份，新上市专精特新中小企业102家，占A股新上市企业的59%。

值得关注的是，在第五批国家专精特新“小巨人”企业公示名单出炉后，不少入围的上市公司纷纷报喜，认为这是对公司在产业链关键环节发挥“补短板”“锻长板”“填空白”作用的肯定，有利于增强公司综合竞争力，对公司整体业务发展将产生积极推动作用。

回望过去，一批中小企业勇立潮头，以创新为导向，聚焦主业、苦练内功，走上专精特新发展之路，把自身打造成为掌握独门绝技的“单打冠军”“配套专家”。

展望未来，相信会有更多的专精特新“小巨人”企业脱颖而出，为增强行业竞争优势，推动产业基础高级化、产业链现代化提供有力支撑。这正是我们积极培育专精特新“小巨人”企业的意义所在。

(责编：杨曦、陈键)
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