原标题：阿里巴巴发布2023年ESG报告：ESG战略进展显著 持续创造商业之上的价值

7月24日，阿里巴巴集团发布《环境、社会和治理报告（2023）》（以下简称“ESG报告”），披露了一年来工作进展。报告显示，在系统性实施ESG七大战略方向的第一年，阿里巴巴ESG行动有显著进展：全集团自身运营净碳排放和价值链碳强度实现“双降”，在乡村教育、适老化、无障碍、乡村振兴等诸多领域积极践行社会责任，与此同时，ESG正成为改革后阿里巴巴与业务集团之间的价值纽带。

以ESG战略“创造商业之上的价值”

财报是企业的财务成绩单，ESG报告则是企业运行健康度与社会连接度的体检表。去年8月，阿里巴巴发布首份完整ESG报告，明确七个长期战略方向，2023财年，是阿里巴巴集团系统施行ESG战略的第一年。

在环境议题方面，阿里巴巴坚定履行对环境保护的承诺。2023财年，通过优化能源效率和使用可再生能源、推动科技创新和建设参与者生态，阿里巴巴实现了自身运营碳排放下降和价值链碳排放强度下降的“双降”目标。

具体而言，2023财年，阿里巴巴集团自身运营（范围1+2）二氧化碳净排放为468.1万吨，同比下降12.9%；减碳141.9万吨，同比增长128.9%；价值链（范围3）碳强度同比下降5.7%。

在带动平台生态减碳上，阿里巴巴紧扣“范围3+”概念，在过去财年带动平台生态减碳2290.7万吨，帮助更多中小企业低碳转型，引导消费者绿色消费。比如，通过88碳账户体系和低碳友好商品体系，带动409个品牌、191万种商品及1.87亿用户共同参与减碳，充分发挥平台生态的力量，推动社会向数字循环经济转型。

在支持员工发展方面，阿里巴巴表示，希望通过建设多元、平等、健康的工作环境，激发员工的积极性和创造力。截至3月31日，阿里巴巴员工来自超过60个国家和地区，女性员工占比为49.1%，41.9%的管理人员为女性。2022年，阿里巴巴开创性地推出全年7天“陪伴假”，本财年共有62138人使用陪伴假陪伴家人、陪伴自己、陪伴宠物……基于一系列行动和努力，阿里巴巴集团被评为“福布斯 2022 全球最佳雇主”之一。

在公司治理方面，阿里巴巴董事会独立董事占比提升到60%，女性董事占比从20%提升到30%；阿里云荣获英国标准协会BSI颁发的可信数字云最高级别钛金奖；阿里巴巴科技伦理治理委员会发布了科技伦理治理六项基本准则。

让平台成为“社会价值放大器”

平台经济作为中国优势经济之一，连接社会方方面面，为扩大需求提供了新空间，为创新发展提供了新引擎，为就业创业提供了新渠道，为公共服务提供了新支撑，这些也体现在阿里巴巴的ESG行动中。

报告显示，阿里巴巴生态直接或间接衍生超7000万个就业机会，平台经济“创造就业”的生态效应显著；全球20多万卖家通过Alibaba.com触达来自超190个国家和地区的超4700万名买家；截至2023年3月31日，钉钉用户超6亿，服务企业组织超2300万，其中大部分是中小微企业。

2023财年，全国832个脱贫县在阿里巴巴平台销售额超1300亿元。菜鸟努力提升乡村物流效率，建设超1460个县级共同配送中心，在村、镇建设了近5万个快递服务站，打通农产品上行和消费品下达通道，让农货出山、好物下乡。阿里巴巴累计派出27位乡村振兴特派员常年全职驻扎乡村，助力重点脱贫县进一步发展。

2023财年，淘宝天猫服务视障用户超32万人；截至2023年3月31日，高德地图已经累计提供超90万次无障碍轮椅导航规划；少年云助学项目为102所学校部署落地“云机房”，服务超6万名师生，并和联合国教科文组织人工智能与教育教席合作，探索人工智能在教育中的应用场景。

阿里健康发布全国首份罕见病就诊地图；达摩院利用AI技术自研智能筛查阿尔茨海默症工具，帮助118746人次及早筛查；“天天正能量”项目持续耕耘十年，累计让11722人的“好人好事”得到正能量回馈。

与此同时，阿里巴巴“绿网计划”已经覆盖守护生命健康、野生动植物保护、未成年人保护、人身公共安全和个人信息安全五大领域，过去一年，约8000万次非正常搜索被自动引导至公益宣导教育界面。

将ESG行动“充分融入商业设计”

从今年3月以来，阿里巴巴主动进行了创立24年以来的最大改革，构建“1+6+N”组织结构。新的治理结构下，ESG行动在变化中有不变。总体而言，ESG将成为控股集团与业务集团的价值纽带，继续推动阿里巴巴成为可持续发展领域的领军者；各业务集团和业务公司也会根据自身发展情况，明确各自的ESG工作目标和路径。

回顾过去一年，阿里巴巴诸多业务单元将社会价值表达充分融入商业场景。比如，阿里云通过“能耗宝”这一碳排放优化核算平台，帮助中小微企业优化暖通空调能耗，降低对整个社会资源的消耗。目前全球已有2580家企业使用“能耗宝”。

阿里公益打通“电商+公益”价值链，充分发挥平台公益的涓滴效益。2023 财年，204万商家加入“公益宝贝”计划，与4.7亿消费者一起，在淘宝天猫平台累计共同帮助了900万人次。

菜鸟为生态伙伴提供了数字化回收的全链路能力。2022年7月，伊利与菜鸟签署绿色战略合作协议，依托“全链路减碳数字化系统”，共建旧包装的绿色回收链路，覆盖消费者参与、转运清点、回收再造、预测模型的整个环节。

根据报告显示，为了将可持续发展目标深度地融入各个业务集团、公司的商业战略和设计中，阿里巴巴控股集团董事会薪酬委员会也已经明确升级治理机制，将ESG目标和其他商业与合规目标一起纳入业务集团和公司CEO的绩效与薪酬考核指标体系。这意味着阿里巴巴ESG行动在治理层面将有实质性升级。

(责编：曹淼、李源)

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