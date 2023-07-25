原标题：农业银行持续加大信贷投放 支持旅游业高质量发展

重庆大足石刻的千手观音像前，摩肩接踵的游客纷纷驻足观赏，体态优美、栩栩如生的石造像引得惊叹连连。今年上半年，大足石刻景区交出了一份靓丽的成绩单：接待游客人次和门票收入同比增长超过100%，均创历史同期新高。这背后，离不开农业银行对旅游产业高质量发展的金融助力。

“大足石刻于1999年入选世界文化遗产，由于历史原因，内部的石刻像经历数百年岁月沧桑，一度出现局部渗水、细部风化、岩体断裂、垮落破坏、彩绘变色及金箔剥落等问题。为提升游客体验，我们决定实施景区基础设施改善和石刻像修复工程。但项目资金短缺，是农行及时为景区发放贷款，确保了项目按时启动。”重庆大足石刻旅游集团有限公司董事长张军如是说。

如今，旅游已成为小康社会人民美好生活的刚性需求。为贯彻落实党中央、国务院关于扩大国内需求、促进消费增长的决策部署，农业银行把金融服务旅游业恢复发展作为支持实体经济、助力稳增长和稳就业的重要抓手，持续加大信贷投放、提升服务能力，创新推出“旅游景区贷”“乡村旅游贷”，制定做好世界遗产景区金融服务工作意见和支持旅游业高水平复苏和高质量发展十项措施等差异化政策，服务旅游业纾困重振和高水平复苏。农业银行各分行结合地方文旅新业态，先后推出“旅游民宿贷”“山海文旅贷”“文化遗产贷”，因地制宜推动当地文旅产业复苏发展。

截至6月末，农业银行旅游及相关产业贷款余额突破6300亿元，其中，旅游业贷款余额超2000亿元，创历史新高；世界自然遗产、世界文化遗产、世界文化与自然遗产和世界地质公园景区的信贷覆盖率达到36%，支持了京杭大运河、湖北武当山、福建武夷山等一批旅游景区和国家公园建设，着力满足好人民日益增长的旅游消费需求，有力推动了旅游业高水平复苏和高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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