7月24日，交通银行安徽省分行作为主承销商，成功发行合肥兴泰金融控股(集团)有限公司2023年度第一期定向债务融资工具（混合型科创票据），金额2亿元，期限“2+1”年，票面利率3.09%，超募倍数2.65倍。据了解，该项目代表安徽跻身全国首批混合型科创票据发行，同时也作为市场首单率先落地，再次为安徽打造“创新高地”品牌贡献金融力量。

交通银行安徽省分行相关负责人介绍，此项目积极响应了国务院《加大力度支持科技型企业融资行动方案》及中国银行间市场交易商协会近期升级推出混合型科创票据相关政策，募集资金全部用于合肥兴泰金融控股(集团)有限公司下属创投基金，浮动利率与标的基金收益挂钩，填补债券市场混合性资金缺口，实现从债到股的光谱效应，拓展了科技金融服务的深度和广度。

近年来，交通银行安徽省分行紧跟安徽“用市场逻辑谋事、资本力量做事、平台思维成事”导向，充分发挥“总部驻沪”优势和集团全牌照经营优势，践行大投行理念，适配债券、股权、基金、并购、租赁、托管等“全量融资”产品，全面对接区域产业发展中多样化、创新型金融需求，有效打破了商行和投行既有边界，持续增强综合性融资方案交付能力，推动自身由单一产品供应商向一站式综合解决方案服务商转变。下一步，该行将紧扣科技强国战略，迭代优化展业模式，更好服务支撑“科技-产业-金融”良性循环，在助力安徽“具有重要影响力的科技创新策源地和新兴产业聚集地”建设中，打造自身科技金融品牌特色。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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