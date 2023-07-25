上半年我国黄金产量、消费量同比双增长
2023年07月25日12:14 | 来源：新华社
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中国黄金协会7月25日发布的数据显示
2023年上半年
我国国内原料黄金产量为178.598吨，同比增长2.24%
全国黄金企业生产恢复正常，主力矿山实现复工复产
产能恢复至疫情前水平
今年上半年
全国黄金消费量为554.88吨，同比增长16.37%
其中，黄金首饰消费368.26吨，同比增长14.82%
金条及金币消费146.31吨，同比增长30.12%
工业及其他用金40.31吨，同比下降7.65%
全国黄金消费总体呈现较快恢复态势
记者：王希、刘羽佳
编辑：王乃水
设计：刘羽佳
新华社国内部出品
(责编：岳弘彬、牛镛)
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