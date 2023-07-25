人民网北京7月25日电 （记者许维娜）建设现代化产业体系是推动高质量发展的必然要求。二十届中央财经委员会第一次会议要求，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

当前，各地正加快推进现代化产业体系建设，各行各业也在不断地探索和实践中助力现代化产业体系建设。以能源行业为例，能源是经济社会发展的基础和动力源泉，对国家繁荣发展、人民生活改善至关重要，行业在不断拥抱数字化的同时，也在扎实推进绿色低碳转型。

用数字技术打造智造工厂

随着工业4.0概念的提出、工业自动化、3D打印、5G、AI人工智能识别等技术的发展，越来越多的新技术广泛运用于产品制造环节，数字技术与数字化正在重构传统的产业链供应链。

在产业链供应链重构趋势下，对于大型企业集团来说，通过数字化转型不仅可以保障产业链供应链安全，还可以提高企业运营效率，降低企业运营成本，提升企业产品质量，借此实现自我发展并构建核心竞争优势。

以光伏多晶硅生产企业大全能源为例，围绕创新驱动发展战略，其利用新技术、新模式发展企业，用数字技术打造全新模式的数字工厂，实现数字制造，并积极向智能制造转型。据了解，大全能源已完成一系列数字化转型项目，在采购管理、生产管理、销售管理、库存管理、质量管理、财务管理、设备管理等方面，建成全面集成的数字化平台。在数字化系统集成方面，目前已建立ERP系统、MES系统、ALM设备管理、WMS仓储管理等系统。在数字化建设实施过程中，始终以管理流程落地为前提，通过数字化管理变革保障项目的成功实施和运行。

记者还了解到，大全能源的数字制造系统已上线运行两年多，所有业务环节均已在系统平稳运行。同时，依托数字化平台，逐步形成信息部门IT业务及技术顾问与业务部门信息工程师配合的复合型人才培养模式，为企业运营提供重要支撑。

内蒙古一期10万吨高纯多晶硅投产产能及二期10万吨高纯多晶硅产能施工现场。受访方供图

在今年一期项目的开工仪式上，大全能源相关负责人表示：“内蒙古一期项目达产后将在产量、品质和成本效益等方面踏上一个新的台阶，公司将以先进的设备及工艺技术、安全环保水平、数字化管理及制造能力、生产运行指标，积极降本增效，努力提高经济效益。”

最新消息显示，上述项目已于日前顺利满产，至此名义年产能已达20.5万。叠加光伏下游行业需求和采购量的恢复，内蒙古一期10万吨高纯多晶硅项目为公司创造更多效益同时产生更大的绿色经济附加值。多晶硅的高效充足供应对下游光伏行业发展起着不可替代的作用，该项目的顺利满产也为我国光伏行业产业链供应链的重构发挥了重要价值作用的一环。另外，内蒙古二期10万吨高纯多晶硅项目也于2022年底启动，计划将于今年底前竣工并正式投产，届时名义年产能将达到30.5万吨。

有关业内人士分析认为，随着国内多晶硅企业规模化生产、技术的不断提升和成本的进一步下降，未来市场集中度将会进一步向头部企业聚集，而充足的产能储备是头部企业巩固行业龙头地位、提高市场占有率和把握行业持续高景气机会的重要保障。

记者了解到，作为中国最早一批的太阳能光伏高纯硅料制造企业，大全能源于2018年开始布局半导体级硅料，预计今年第三季度将投产1000吨半导体级硅料项目，以满足下游集成电路制造商12英寸硅片区熔级硅料的需求。同时，将目标量化分解到企业的各项运营中去。据介绍，其生产的多晶硅中有99%以上的纯度已达到电子级，可用于半导体用单晶硅的生产。

坚持向绿色低碳转型方向发展

绿色化是现代化产业体系的基本特征之一。在全球资源环境问题日益突出、应对气候变化共识不断增强的背景下，推进产业绿色化不仅是经济社会高质量发展的内在要求，也是实现人与自然和谐共生的关键。

如今，在全球降低碳排放达成共识的情况下，绿色经济和绿色能源引领着各行各业发展，全球产业链供应链向绿色低碳转型。

“我们以‘奉献清洁能源，践行绿色发展’为经营理念，推进生产绿色转型升级，加快产业链供应链与绿色化融合。”上述负责人介绍说。

据悉，在充分保障下游光伏企业原材料需求的同时，大全能源一方面持续聚焦太阳能光伏多晶硅产业，推动光伏平价上网和提高光电转换效率；另一方面持续加大生产过程节能降耗改造力度，攻克多晶硅冷氢化生产技术研究，采用冷氢化、精馏耦合技术、大型节能还原炉等生产工艺设备。

值得注意的是，上述多晶硅冷氢化生产技术，能够有效克服热氢法高能耗的技术缺点，每生产1公斤多晶硅原料的电能消耗可降低90%。“虽然这项工艺增加了生产难度，但我们克服了不利因素，在实现绿色制造道路上不断精进，顺利实现冷氢化工艺生产技术转化，完成相应专利技术的实际应用。”上述负责人介绍。

数据显示，2022年，大全能源全年实现光伏多晶硅产量13.38万吨。据测算，这些多晶硅生产的光伏电池组件产品，约可实现743亿千瓦时清洁电力发电，相当于减少4,240万吨二氧化碳当量的温室气体排放。

根据相关预测，到2050年，全球实现碳排净零目标后，太阳能将成为占据能源供应总量五分之一的主要能源来源，而光伏发电的累计装机量将达到2020年的20倍之多。此外，到2025年初，可再生能源将成为全球最大的发电来源。

有业内人士分析认为，全球光伏市场正处于高速发展阶段，作为光伏不可或缺的核心原材料多晶硅，其需求也将在未来几年持续快速增长，硅料市场将持续保持高景气度。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经