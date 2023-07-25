人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛乡村振兴专题赛收官

2023年07月25日17:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月25日电 （记者申佳平）近日，第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛乡村振兴专题赛（以下简称“专题赛”）颁奖典礼暨数字乡村论坛在山东济南举办。

本届专题赛以“数字惠农 智慧兴村”为主题，旨在进一步推进千兆光网技术与数字乡村发展融合创新，整体带动农业农村现代化发展、促进农村农民共同富裕，推动农业强国建设取得新进展、数字中国建设迈上新台阶。

工业和信息化部新闻宣传中心主任张学军致辞时表示，千兆光网作为数字信息基础设施的重要组成和承载底座，已经成为打通数字基础设施大动脉、助力数字经济发展的重要抓手。下一步，持续推动千兆光网应用创新，赋能我国经济社会数字化转型，全面助力高质量发展，是推进千兆光网发展的关键任务。应因势而谋、应势而动、顺势而为，积极面对乡村振兴新格局、新方式的挑战，落实国家推动乡村振兴建设的政策方针。

山东省通信管理局局长张洪溢表示，山东通信业将聚焦主责主业，全力加快农村地区新型基础设施建设，高效支撑山东农业农村现代化建设和乡村振兴；聚焦乡村地区“双千兆”网络建设，充分利用电信普遍服务等政策资金，在乡村地区加快部署5G基站和10G PON设备；聚焦融合应用创新，鼓励各电信企业积极参与数字乡村建设，加快推动数字技术赋能乡村振兴；聚焦以人民为中心的发展思想，持续推动建档立卡贫困户资费优惠、互联网应用适老化及无障碍改造等工作走深走实，提升行业服务质量。

据介绍，自开赛以来，专题赛共征集1618个项目，覆盖全国31个省（区、市），占整个光华杯的9.64%，项目包含乡村基础设施建设、乡村治理、乡村产业发展、定点帮扶等多个热点领域。经过两个月的紧张赛程，最终有15个项目荣获一等奖，30个项目荣获二等奖，103个项目荣获三等奖。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：入汛以来全国大中型水库拦洪286亿立方米 减淹城镇317个次
　　人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）7月25日，国新办举行防汛抗旱工作情况国务院政策例行吹风会。水利部水旱灾害防御司司长姚文广表示，入汛以来全国共有1999座次大中型水库投入防洪运用，拦洪286亿立方米，减淹城镇317个次、耕地209万亩，避免人员转移57.8万人次。…
“七下八上”防汛关键期到来 多部门全力应对
　　人民网北京7月25日电 （欧阳易佳）当前全国已进入“七下八上”防汛关键期，目前全国防汛抗旱形势总体平稳。7月25日，在国新办举行防汛抗旱工作情况国务院政策例行吹风会上，应急管理部副部长、水利部副部长王道席表示，我国防汛形势依然严峻复杂，需时刻保持高度警惕，持续强化各项措施，全力做好今年的防汛抗旱各项工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部