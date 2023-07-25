人民网北京7月25日电 （记者申佳平）近日，第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛乡村振兴专题赛（以下简称“专题赛”）颁奖典礼暨数字乡村论坛在山东济南举办。

本届专题赛以“数字惠农 智慧兴村”为主题，旨在进一步推进千兆光网技术与数字乡村发展融合创新，整体带动农业农村现代化发展、促进农村农民共同富裕，推动农业强国建设取得新进展、数字中国建设迈上新台阶。

工业和信息化部新闻宣传中心主任张学军致辞时表示，千兆光网作为数字信息基础设施的重要组成和承载底座，已经成为打通数字基础设施大动脉、助力数字经济发展的重要抓手。下一步，持续推动千兆光网应用创新，赋能我国经济社会数字化转型，全面助力高质量发展，是推进千兆光网发展的关键任务。应因势而谋、应势而动、顺势而为，积极面对乡村振兴新格局、新方式的挑战，落实国家推动乡村振兴建设的政策方针。

山东省通信管理局局长张洪溢表示，山东通信业将聚焦主责主业，全力加快农村地区新型基础设施建设，高效支撑山东农业农村现代化建设和乡村振兴；聚焦乡村地区“双千兆”网络建设，充分利用电信普遍服务等政策资金，在乡村地区加快部署5G基站和10G PON设备；聚焦融合应用创新，鼓励各电信企业积极参与数字乡村建设，加快推动数字技术赋能乡村振兴；聚焦以人民为中心的发展思想，持续推动建档立卡贫困户资费优惠、互联网应用适老化及无障碍改造等工作走深走实，提升行业服务质量。

据介绍，自开赛以来，专题赛共征集1618个项目，覆盖全国31个省（区、市），占整个光华杯的9.64%，项目包含乡村基础设施建设、乡村治理、乡村产业发展、定点帮扶等多个热点领域。经过两个月的紧张赛程，最终有15个项目荣获一等奖，30个项目荣获二等奖，103个项目荣获三等奖。

(责编：申佳平、吕骞)

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