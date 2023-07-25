工信部：国产首艘大型邮轮提前一天完成首次试航
2023年07月25日17:58 | 来源：人民网
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人民网北京7月25日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，7月24日，国产首艘13.5万总吨大型邮轮提前一天顺利完成首次试航。试航结果表明，邮轮船用系统基本通过验证，性能满足技术规格书要求，标志着国产大型邮轮工程取得又一重大阶段性成果。
工业和信息化部介绍，首次试航历时8天时间，全程航行超过1000海里，共有1200多名中外管理和工程技术人员参加，主要对航行工况下的各系统开展单独和联合调试，成功完成了电力管理及全回转推进、各类辅机、通导辅助航行、安全系统等关键船用系统调试，按计划完成航行试验及船级社规范取证相关项目，共完成36项调试程序和60多类测试项目，各项试验结果均达到设计指标要求。
(责编：申佳平、吕骞)
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