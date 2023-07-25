新华社贵阳7月25日电 记者25日从FAST运行和发展中心获悉，截至目前，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）已发现800余颗新脉冲星。

FAST运行和发展中心常务副主任、总工程师姜鹏介绍，“中国天眼”是全球最大且最灵敏的单口径射电望远镜，目前“中国天眼”发现的新脉冲星数量是国际上同一时期所有其他望远镜发现脉冲星总数的3倍以上。

近年来，“中国天眼”在快速射电暴起源与物理机制、中性氢宇宙研究、脉冲星搜寻与物理研究等方向持续产出成果，极大拓展了人类观察宇宙视野的极限。

目前，“中国天眼”已进入成果爆发期，今年以来发布多个重要成果，包括发现轨道周期仅为53分钟的脉冲星双星系统、探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据等，继续保持了我国在低频射电天文学方面的国际领先地位。（记者欧东衢、吴箫剑、潘德鑫）

(责编：胡永秋、白宇)

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