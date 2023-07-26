近日，人民数据分别与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心、武汉长江大数据交易中心、德阳数据交易中心、华东江苏大数据交易中心股份有限公司等多家数据交易中心签署战略合作协议，携手各方打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务，共同促进当地数字经济高质量发展。

人民数据以“共同探索数据要素市场化配置改革，促进数据要素跨区域流通，推动数据要素场景应用”为目标，将与各签约单位在标准、产品、生态、交易等多维度展开深度合作，包括数据登记、合规等方面标准共建，数商、生态伙伴等方面资源对接共享，交易场景、服务等方面互通互补等系列合作项目，具体将在工商、农业农村、舆情、电商、知识产权等多个领域与各数据交易中心通力合作，共同打造具有当地特色的数据要素应用场景。

数据交易所是数据要素的主要流通场所，数据交易所的建设是数据要素市场发展的重要一环。人民数据相关负责人表示，与各地数交所达成战略合作后，将进一步发挥自身产业优势和资源优势，为促进当地的产业生态集聚与数字经济发展做出积极探索。接下来，人民数据将继续联合各大部委行业机构、各省市大数据局、各大交易所、高校科研机构等单位，组建联盟链，发展数据确权主节点、城市节点、行业节点多层级服务体系，携手各方促进我国数据要素市场高质量发展。

据悉，人民数据早在2019年就推出了全国第一个数据确权平台。2023年2月，自主研发的人民链经过中央网信办审核后，作为基础设施服务链面向全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。

自主研发的人民链拥有国家网信办区块链备案编号

在此基础上，人民数据于7月11日正式面向全国推出“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（简称三证）。“三证”信息主要包括基础信息、资源详情、确权资料等。人民数据通过“三证”助力打造一个全国性的数据交易服务平台，探索解决目前存在的“数据不出省”“部门不流通”“数据确权难”等问题。

数据资源持有权证书、数据加工使用权证书、数据产品经营权证书样例

(责编：董童、李源)

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