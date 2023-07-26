人民网记者 杜燕飞

当前正值迎峰度夏关键期，多地持续高温。在相关部门部署安排下，能源行业多措并举，加大电力保供力度，守护“清凉一夏”。

自6月以来，相关部门多次就能源电力保供进行部署以及调研。7月13日，国资委召开的国有企业经济运行第二次圆桌会议要求，电网企业做好跨区域余缺互济、确保电网安全高效运行，煤电企业科学做好电煤储备、提高顶峰发电能力，煤炭企业加快释放煤炭先进产能、增加电煤产量，风电、水电、核电、光电等清洁能源要多发满发，协同发力多渠道提升电力供应能力。

一系列举措取得明显成效。数据显示，6月末全国统调电厂存煤达到1.99亿吨的历史新高，今年上半年我国可再生能源发电量达到1.34万亿千瓦时，为迎峰度夏电力保供提供了有力保障。

国家能源集团神东煤炭上湾煤矿综采一队副队长闫鹏正在开采工作面巡检。刘娜摄

释放先进煤炭产能 确保电煤稳定供应

仲夏时节，在距离地面垂直距离200米处，国家能源集团神东煤炭大柳塔煤矿综采五队采煤机司机操作着手中的遥控器，采煤机滚筒所到之处，煤块轻松地从煤壁上滑落至刮板运输机，一路经过破碎机进入输煤皮带。“我们这一刀煤可割2500多吨煤，一天最多可以采4万吨煤。”国家能源集团神东大柳塔煤矿综采五队队长邬拴说。

在晋北之地的中煤平朔东露天矿，15台重型电动挖掘机和上百台200至300吨级自卸卡车等重型设备轰鸣不停，一辆辆满载着煤炭的卡车接连驶过。预计7月份，该矿煤炭产量将达到290万吨，为建矿以来最高水平。

煤炭产得出，还要运得出。我国“西煤东运”第二条大通道“路港航”反向综合运输已全面贯通，可推动近2000万吨的“公转铁”运量。在内蒙古呼伦贝尔，华能扎煤公司与铁路部门对接空车总量及运力分配，超前启动45万吨异地存储发运工作，确保迎峰度夏期间煤炭保供有条不紊。

当前，迎峰度夏电力保供进入关键期，多家煤炭企业在确保安全的前提下，加快释放煤炭优质产能，加快煤炭运输，确保电煤安全稳定供应。

数据显示，今年上半年，中煤集团完成商品煤产量1.2亿吨，同比增长5.6%，商品煤销售量1.7亿吨，同比增长7.3%；中国华能煤炭产量同比增长10.3%。作为国内最大的煤炭生产企业，今年上半年，国家能源集团煤炭产量3亿吨，煤炭销量4.1亿吨，自2021年10月以来自产煤连续21个月保持5000万吨峰值水平。疆煤出区总量超712万吨，月均119万吨，同比增长2.6倍；中长期电煤合同履约兑现率超过100%；铁路煤炭运量占国家铁路煤炭发送量的26%，自有港出港量占北方港口下水煤销售量的36%。

“能源供应保持稳定，特别是迎峰度夏电力供应保障有力，6月末全国统调电厂存煤达到1.99亿吨的历史新高。”国家发改委新闻发言人金贤东在日前召开的新闻发布会上说。

提升电力供应能力 煤电与清洁能源协同发力

作为保障北京地区用电的主力电厂之一，日前，大唐托克托发电公司提高设备巡检质量和频次，确保机组稳发满发，发电量连续多日超1亿千瓦时。截至 6月 26日，国家电投 234 台保供机组本着“应发尽发”“稳发满发”的原则，发电量同比增加 6.22%；三峡集团湖北能源宜城火电1号机组已通过168小时满负荷试运，助力鄂西北地区电力供应……

在煤电发挥保供“压舱石”作用的同时，今年以来，可再生能源作为我国发电新增装机主体地位进一步夯实，保障能源供应和推动清洁低碳转型的地位作用越来越突出。

“今年以来，国家能源集团新能源开工854万千瓦、投产552万千瓦，均创历史同期新高，光伏装机首次突破2000万千瓦；风电装机5491万千瓦，其中，海上风电装机突破400万千瓦。”国家能源集团新闻发言人黄清表示，国家能源集团宁夏中卫“沙戈荒”大基地一期、山东渤中海上风电B2场址、宁东复合光伏基地等一批项目全容量并网；玛尔挡、双江口、旭龙等水电工程提前完成节点目标。其中，国家能源集团广西公司横州峦城新型LED补光技术“保粮光伏”项目首批组件并网发电。该项目总装机容量30.16兆瓦，年平均发电量约为3110.59万千瓦时。

华能黄登水电站优化调度争取多发满发。受访者供图

在云南，华能澜沧江公司统筹小湾、糯扎渡水电站发电和蓄水的关系，促进径流式水电及新能源消纳，将水电、风电和光伏三种清洁可再生能源打捆送出，为电力系统提供大量清洁能源。在渤海湾，华电天津海晶100万千瓦“盐光互补”光伏项目并网发电，每年可带来15亿千瓦时的绿电。

数据显示，今年上半年，国家能源集团发电总量、火电发电量均创历史同期新高，其中火电发电量同比增长8.4%；中国华电发电量同比增长4.9%，其中火电发电量2526亿千瓦时，同比增长10.3%；中煤集团发电量411亿千瓦时，同比增加153亿千瓦时；中国华能发电量超3855亿千瓦时，同比增长 3.3%，创历史同期最好水平，其中，新能源累计发电量同比增长34.1%。

国家能源局表示，今年上半年，全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。1至6月，我国可再生能源发电新增装机1.09亿千瓦，占全国新增装机的77%；发电量达到1.34万亿千瓦时。

深挖用户侧需求 巩固提升供电可靠性

用电供应端，电网企业发挥大电网资源优化配置能力，巩固提升配网供电可靠性，确保电网安全运行和电力可靠供应。

国网天津东丽供电公司员工巡检110千伏线路。受访者供图

今年上半年，国家电网安排各地进行迎峰度夏基建工程，统筹排定工程设计评审、队伍选择、施工安排等建设计划。截至6月30日，239项迎峰度夏重点工程全部建成投运，为迎峰度夏电力保供提供了支撑。南方电网制订16项保障电力供应措施，完成13条直流工程的年度“体检”，保障西电东送主通道的安全畅通，对具备并网条件的风电、光伏发电项目“能并尽并”，通过科学调度、优化系统运行方式实现各类型电源“多发满发”。

在用户侧，国家电投创新能源保供新模式，发展综合智慧零碳电厂，助力迎峰度夏电力保供。综合智慧零碳电厂是指通过智慧系统聚合新能源、储能、生物质供热、用户侧可调节负荷等，形成的新型能源生产和消费聚合体，不仅能提高能源自给率和清洁能源占比，还能降低用户侧用能成本，增强电网的弹性。

国家电投华中氢能产业基地综合智慧零碳电厂一期分布式屋顶光伏。受访者供图

在武汉经济开发区，国家电投华中氢能产业基地综合智慧零碳电厂已完成分布式屋顶光伏（一期）、车棚“光储充”、微风风机、智慧路灯、太阳花景观光伏等设施建设。该项目将接入国家电投“天枢一号”综合智慧能源管控平台，可以参与大电网调峰调频、需求侧响应，缓解迎峰度夏、迎峰度冬电力供应紧张问题。

“武汉经开区能源对外依存度较大，85%为外来电，迎峰度夏、迎峰度冬时段存在电力缺口，可再生能源利用不足，需要缓解供需矛盾。”国家电投集团湖北电力有限公司综合智慧能源分公司项目开发总监段翰林介绍，预计到2025年底，该电厂每年能提供清洁电力5.4亿千瓦时，顶峰能力达到23万千瓦，将进一步增强电网弹性，平移电网尖峰负荷，提升新能源消纳能力和就地消纳比例。

“迎峰度夏能源保供”系列报道

助力迎峰度夏电力保供 一大批新能源重大工程项目建成投产

今夏用电负荷持续攀升 新能源火力全开助力电力供应有保

多措并举迎峰度夏 他们坚守一线保障电力稳定供应

(责编：鲁婧、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经