人民网北京7月26日电 （欧阳易佳）26日10时，中央气象台升级发布最高级别的台风红色预警，台风“杜苏芮”将移入南海东北部，预计于28日早晨到上午在福建、广东一带沿海地区登陆。浙江东南部沿海等地部分地区有大暴雨，台湾岛及其沿海、福建沿海等将有大风。

26日8时，今年第5号台风“杜苏芮”（超强台风级）的中心位于我国台湾省鹅銮鼻偏南方大约350公里的巴士海峡南部海面上，中心附近最大风力有17级（58米/秒），中心最低气压925百帕，七级风圈半径300至450公里，十级风圈半径120至180公里，十二级风圈半径90至120公里。预计“杜苏芮”将以每小时10至15公里的速度向西北方向移动，强度变化不大，将于今天夜间到明天早晨移入南海东北部，然后逐渐向福建福清到广东惠来一带沿海靠近，并将于28日早晨到上午在上述沿海地区登陆，最大可能在福建晋江到闽粤交界沿海登陆（强台风级，42至48米/秒，14至15级）。

7月25日，在国新办举行防汛抗旱工作情况国务院政策例行吹风会上，中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王亚伟并就相关台风等气象问题做了回应，强调目前已经进入台风的活跃期，台风“杜苏芮”登陆后可能深入内陆北上给我国东部地区带来较大影响，建议提前做好防台准备，加强中小河流、洪水、地质灾害、城市内涝以及大风灾害的防范。

受台风影响，沿海多地区也将伴有暴雨和大风天气。26日14时至27日14时，浙江东部、台湾岛等地部分地区有大到暴雨，其中，浙江东南部沿海等地部分地区有大暴雨（100至150毫米），台湾岛东部和南部部分地区有大暴雨到特大暴雨（250至400毫米）

26日14时至27日14时，巴士海峡、台湾以东洋面、南海东北部和南部海域、台湾海峡、东海南部，以及台湾岛及其沿海、福建沿海将有6至8级大风、阵风9至10级，其中巴士海峡、南海东北部偏东海域、台湾海峡偏南海域、台湾岛南部沿海风力可达9至12级、阵风13至15级，“杜苏芮”中心经过的附近海域风力可达13至17级，阵风17级以上。

中央气象局提醒，台风将至，相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；沿海区人员应及时关注预警消息，台风过境时尽量避免出门。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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