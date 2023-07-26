人民网北京7月26日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，7月25日~26日，由中国自然资源部（国家海洋局）国际合作司、联合国教科文组织政府间海洋学委员会（简称海委会）非洲和邻近岛屿国家分委会（简称非洲分委会）主办，自然资源部第二海洋研究所和中国海洋发展基金会承办的中非海洋科学与蓝色经济合作研讨会在浙江省杭州市召开。其间，中非海洋科学与蓝色经济合作中心（简称合作中心）成立。

研讨会上，自然资源部第二海洋研究所、海委会非洲分委会和埃及国家海洋与渔业研究所签署中非海洋科学与蓝色经济合作中心三方共建协议。合作中心的成立是落实《中非合作论坛——达喀尔行动计划（2022-2024年）》、构建新时代中非命运共同体的务实举措，对于深化中非海洋科学合作与技术创新、推进蓝色经济可持续发展等具有重要意义。

自然资源部副部长、国家海洋局局长王宏就合作中心未来建设和发展提出建议。一是将合作中心打造为推进蓝色经济高质量发展的助推器，分享中国海洋经济发展经验，探讨适合本国国情的蓝色经济发展模式；二是将合作中心打造为海洋科技创新发展的新引擎，加强《“海洋十年”中国行动框架》和《非洲“海洋十年”路线图》的衔接，为海洋基础性科学问题提供解决方案，并提供公共平台和政策建议；三是将合作中心打造为培养中非海洋科技人才的新基地，为中非海洋人才培养发挥重要作用。

十年来，中方始终将自身发展同非洲海洋事业发展紧密联系起来，开展了卓有成效的合作。双方签署合作文件，结成蓝色伙伴关系；共建海洋观测站和实验室，开展海洋卫星遥感技术应用合作，加强应对气候和生态环境变化研究；实施联合调查项目，共同研究大陆架科学问题；开展海洋空间和经济规划合作，助力蓝色经济发展；加强能力建设，共同培养青年学子，提升海洋科研能力。

(责编：杨曦、吕骞)

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